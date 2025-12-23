Rusko podle Kyjeva udeřilo na energetiku, vyslalo desítky raket a přes 600 dronů
23. 12. 2025 – 12:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok proti ukrajinské energetické infrastruktuře, vyslalo desítky raket a přes 600 dronů.
Na síti Telegram to napsala ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Agentura Reuters uvedla, že největší škody na energetice jsou hlášeny ze západních částí Ukrajiny. Noční údery si podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který už dříve varoval před možným zesílením ruských útoků v době nadcházejících vánočních svátků, vyžádaly nejméně tři mrtvé včetně čtyřletého dítěte.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že hypersonickými střelami Kinžal zaútočilo na ukrajinskou energetiku a vojenská zařízení.
"Ruský útok vyslal extrémně jasný signál o ruských prioritách. Útok se odehrál v podstatě uprostřed jednání zaměřených na ukončení této války," napsal Zelenskyj na síti X. Uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin stále odmítá přijmout to, že musí přestat se zabíjením. "To znamená, že svět na Rusko dostatečně netlačí. Nyní je čas odpovědět," vyzval Zelenskyj.
Také Svyrydenková označila noční útok za cynický vzhledem k vánočním svátkům. "V době, kdy se lidé připravují na svátky, se nepřítel pokusil připravit ukrajinské rodiny o světlo, teplo a pocit bezpečí," uvedla premiérka. Poznamenala, že kvůli úderům bylo nutné po celé zemi provést nouzové odstávky dodávek energií. "(Odstávky) budou odvolány ihned po stabilizaci energetické soustavy," dodala.
Zelenskyj napsal, že do útoku vyslalo Rusko přes 30 raket. Kyjevská oblast hlásí zabitou ženu, jeden člověk zahynul v Chmelnycké oblasti a v Žytomyrské oblasti zemřel čtyřletý hoch poté, co dron zasáhl obytnou budovu, uvedl prezident.
Útok podle ukrajinského letectva zřejmě dál trvá, obrana hlásí lety dronů například v oblasti Žytomyru, který se nachází západně od Kyjeva, či v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny. Předtím letectvo varovalo před drony prakticky po celé zemi.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Spojené státy v posledních týdnech zintenzivnily snahy dojednat zastavení bojů a připravit mírovou dohodu. Jednání nadále pokračují. Američané si velmi přáli vánoční příměří jako signál, že se všechny strany snaží o diplomatické řešení, Rusové ale neprojevili žádnou ochotu přistoupit na kompromisy, připomněl v pondělí Zelenskyj.