Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo tisíce dalších dokumentů o Epsteinovi
23. 12. 2025 – 14:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americké ministerstvo spravedlnosti dnes zveřejnilo doposud největší sadu dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, informují média.
Jedná se o více než 11.000 souborů, mezi kterými jsou soudní záznamy, e-maily, výstřižky z novin, fotografie, zvukové sobory a stovky videí.
Kongres schválil zákon, který ministerstvu spravedlnosti nařídil zveřejnit všechny spisy o Epsteinově případu do 19. prosince. Úřad dokumenty v pátek začal zpřístupňovat, zatím ale ne všechny. Napravit to chce v nadcházejících týdnech. Zpoždění vysvětlil tím, že jde o stovky tisíc dokumentů, které je třeba anonymizovat, pokud by ukazovaly na oběti či by ohrozily vyšetřování.
Ministerstvo zpožděním rozhořčilo demokraty i některé republikány, podle kterých tím porušilo své právní povinnosti. Dnešní sada dokumentů je již osmá, kterou od pátku zveřejnilo.
Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že zveřejnění tisíců fotografií z vládních spisů o Epsteinovi z minulého týdne by mohlo ohrozit "vysoce respektované" osoby, které nemají s trestnými činy sexuálního delikventa co dočinění. Šéf Bílého domu řekl, že Epstein se pohyboval po celé Palm Beach a že s ním mnoho lidí přišlo do styku. Za strašné označil také zveřejnění fotografií, na kterých je bývalý demokratický prezident Bill Clinton. Clinton na jedné z fotografií plave v bazénu se dvěma ženami.
Epstein byl známý tím, že pěstoval vztahy s bohatými a mocnými. Stýkal se jak s Clintonem, tak s Trumpem, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti se zločiny finančníka obviněni z protiprávního jednání.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.