Podvodníci opět útočí, využívají telefon i sociální sítě. Jak nepřijít o peníze?

MAGAZÍN - Magazín autor: Tereza Meravá

Ne, nejste paranoidní, v poslední době se opět rozmáhají podvody, při nichž můžete přijít leckdy i o celoživotní úspory. Podvodníkům k tomu stačí jen telefon nebo sociální sítě a vaše důvěřivost, svou taktiku přitom stále vylepšují. Jak se nenechat napálit?

Pokud jde o peníze, neuškodí být i malinko paranoidní. Nevyžádaný hovor, kde není ihned jasné, o co volajícímu jde, okamžitě utneme. Nikdy neznámému člověku, který ani není schopný pořádně říci, proč volá, neříkáme do telefonu "ano". A na sítích si vždy uvědomujeme, že nevíme, kdo sedí na druhé straně. Co dál?

Mějte pořádek ve svých finančních záležitostech

Ctění tohoto pravidla vás může ochránit před podvodem, před kterým v posledních týdnech varuje Exekutorská komora ČR. Zavolá falešný exekutor, který se ovšem nepředstaví jménem, jen jako "mimosoudní exekutorský úřad, exekutorský úřad s. r. o" a podobně. Samozřejmě, že žádné podobné společnosti neexistují.

Jasným důkazem podvodného hovoru je, že se nedozvíte, komu přesně máte dlužit, s kým přesně mluvíte a podobně, zato se podvodníci velice rychle podělí o částku a číslo účtu, kam údajně musíte peníze obratem poslat, abyste se vyhnuli soudu. K tomu Exekutorská komora uvedla, že telefonicky či e-mailem informace k dluhu a výzvy neposílá, veškerá důležitá sdělení putují poštou do vlastních rukou nebo elektronicky do datových schránek.

Podvod je cílen zejména na předlužené osoby, které žijí v permanentní obavě, kde co ještě nezaplatili a jaké nové dluhy vyjdou na povrch. Mohou se tak nechat ovlivnit a impulzivně zaslat "dlužnou" částku. Pokud si nejste jisti, můžete si například pořídit výpis z Centrální evidence exekucí.

Neříkejte "Ano"

Neplatí to o vlastní svatbě, ale u nevyžádaného telefonátu, který je od doby, kdy jsou uznávány smlouvy po telefonu jako platné, nebezpečnou zbraní podvodníků. Ti jsou schopni si vaše "ano" nahrát a pak jej umně připojit ke zcela jiné otázce. Soudní znalec by to sice měl poznat, ale komu se chce prokazovat, že jde o podvod, až na vás nějaká firma vytáhne dluh ve výši statisíců a doloží vše smlouvou po telefonu s vaším jasně znějícím souhlasem?

Podvody podobného druhu se v poslední vyskytly i v Česku. Často začínají slovy "Slyšíme se?", případně "To je pan Vomáčka?". Volá-li neznámé číslo, je nejlepší takový hovor zavěsit. Obáváte-li se, že byste takovým konáním mohli přijít o něco zajímavého, nebo pokud vám například z titulu podnikání volají neznámá čísla často a podobný dotaz by někdo mohl položit i bez podvodných úmyslů, naučte se alespoň odpovídat bez slůvek "ano", "jo", "jistě" či jiných projevů souhlasu. Odpovězte například "Já vás slyším dobře.", "Slyším, co si přejete?" případně klasické "U telefonu".

Policisté si zločiny vyšetří sami

Třetí pravidlo zní, nejste Watson a nepomáháte Sherlocku Holmesovi. Jste-li senior a nejprve vám zavolá zjevný podvodník, který z vás láká peníze, a chvíli poté domnělý policista, který vás prosí o spolupráci, aby mohl konečně zatknout při činu toho ptáčka, co cílí na bezbranné seniory, jedná se pouze o sofistikovanější verzi všech provařených podvodů s vnukem v nesnázích. O podvodu tohoto druhu informovali moravskoslezští policisté s ujištěním, že nikdy podobným způsobem nepostupují.

Pozor na mobilní platby i přeposílání PIN

Jeden z nejčastějších a v poslední době znovu hojně používaných podvodů na sociální síti je zdánlivě hodně jednoduchý. Někomu z vašich kamarádů někdo ukradne profil na Facebooku a pak vám napíše a chce vás různým způsobem využít.

Nejčastěji se podvodníci v kontaktech osoby s ukradeným profilem podívají na váš mobilní telefon, viditelný jen pro přátele, a chtějí někde něco zaplatit vaší mobilní platbou, čili naťukají vaše číslo a potřebují k tomu ještě PIN, který přišel na váš mobil. Ten z vás pod určitou záminkou domnělí kamarádi vytahují. Nebo žebrají o kredit na údajně nové číslo, poslání několika desetikorun na účet a podobně.

Na podobné žádosti nikdy nereagujte a upozorněte kamaráda, z jehož profilu podobné podezřelé zprávy chodí. A i když věc vypadá v pořádku (o kredit po Facebooku škemrá vaše dítě, které tak činí dvakrát do týdne), vše si prověřte osobním telefonátem.

Nové výmluvy za dveřmi

Pro úplnost dodejme, že samozřejmě nevymizely podvody, kdy se zloději snaží vetřít přímo do bytu nejčastěji seniorů a vyluxovat obálky s penězi a šperkovnici. Opravář, kterého jste nepozvali, přeplatek od energetické společnosti, který nečekáte a jindy vám ho posílají na účet, sociální pracovník, který k vám běžně nechodí – to jsou klasické finty.

Přibývá ale i nových výmluv. Třeba údajný nový soused nemůže ve svém bytě (přece ten ve třetím patře, však víte) najít svůj telefon a zrovna nemá kolem sebe nikoho, kdo by ho prozvonil, proto šel požádat souseda, o kterém věděl, že bude doma.