Proč je dobré pít obyčejnou vodu

Bolí vás často hlava, jste unavení a máte neodolatelné chutě? Možná málo pijete. Správný pitný režim urychluje metabolismus, dodává pocit sytosti a odplavuje odpadní látky z těla ven.

Dehydratace, únava a toxiny se v našem těle hromadí, pokud ho dostatečně nezavlažujeme. Neokysličená krev, ospalost a bolest hlavy nebo kloubů – za to všechno může pouhý nedostatek tekutin. Jak tedy voda působí blahodárně na náš organizmus?

Okysličuje krev

Lidské tělo je zhruba z 60 procent tvořeno vodou, která tělem nonstop cirkuluje. Potřebuje ji na správné fungování a také ji vylučuje. V dobře zavodněném organismu je krev více okysličená a tělo pak lépe zvládá všechny své funkce a také snáz přeměňuje tuky na energii.

Hydratuje tělo

Díky procesům, které se v těle odehrávají, přichází denně organismus o vodu. Přes polovinu vody se z těla vyloučí plícemi a kůží, zbytek močí a stolicí. Proto je nezbytné tekutinu neustále doplňovat. A to ne až ve chvíli, kdy už máme pocit žízně, to už jsme dehydratovaní. Dehydratace je nebezpečná hlavně u seniorů, kteří si díky přibývajícímu věku často neuvědomují žízeň. Není proto neobvyklé, že právě proto zkolabují. Pozor však na opačný extrém - příliš mnoho tekutin by naopak zatěžovalo váš organismus.

Čistí organismus

Dlouhodobá dehydratace nebo nedostatek příjmu tekutin může mít vliv na rozvoj nejrůznějších civilizačních chorob. Je to proto, že se v těle neustále hromadí toxiny, které odcházejí právě díky vodě. Dostatečným množství vody zajistíme jejich odplavení.

Ulehčuje trávení

Veškeré bílkoviny, sacharidy, tuky i potřebné vitaminy se dostanou, kam mají, jen díky dostatku vody. Voda navíc tyto látky rozpouští a ovlivňuje metabolismus, což ulehčuje i trávení.

Posiluje imunitu

Obyčejná voda přináší do těla také řadu stopových prvků a minerálních látek a funguje jako chladicí kapalina, která brání přehřátí organismu. Většina imunitního systému je uložena v trávicí soustavě, kterou právě dostatek vody průběžně čistí od odpadních látek. Pokud tedy málo pijeme, nemá je tělo jak odvádět a zvyšuje se pravděpodobnost vzniku různých zánětů a infekčních chorob.

Kolik vody vypít?

Kolik bychom měli za den vypít, závisí na věku, tělesné hmotnosti, na teplotě a vlhkosti vnějšího prostředí, způsobu stravování, fyzické aktivitě a také na našem aktuálním zdravotním stavu. U žen hraje navíc roli v pitném režimu i menstruace. Z výživového hlediska se však doporučuje vypít v průměru 2 až 2,5 litru tekutin denně. Pitný režim je možné vypočítat i v kaloriích, na každých 1000 kcal (4100 kJ) je vhodné vypít 1 litr tekutin denně.

Kalkulačka pitného režimu

Svou váhu vynásobte koeficientem 0,035 a výsledek vám ukáže vaši doporučenou denní dávku tekutin v litrech. Pokud máte nadváhu, připočtěte za každých 11 kg navíc k doporučenému množství tekutin 0,25 litru.

Příklad: 65 kg x 0,035 = 2,275 litru tekutin denně

Pitný režim během dne

Protože během noci se naše tělo pozvolna dehydratuje, první, po čem bychom měli ráno sáhnout, je nápoj. Ideální je voda s kapkou citronu, ke snídani pak čaj nebo ředěný džus s vodou. V průběhu dne bychom měli pít průběžně v menších dávkách s ohledem na naše ledviny, které za jednu hodinu zpracují 300 až 350 ml vody.

V případě, že vypijeme naráz více než jeden hrnek tekutin, ledviny vodu nezvládnou zpracovat a močí tak odejdou důležité živiny z těla ven. Mezi 17. a 19. hodinou jsou ledviny energeticky na vrcholu své funkce, poté již pracují pomalu. Proto bychom večer už neměli hodně pít.