Zapomeňte na klasická elektrokola, je tu nafukovací

Rádi byste do práce jezdili na kole, ale bojíte se, že vám ho někdo před domem ukradne? S řešením přišli japonští inženýři z Tokijské univerzity - vyrobili nafukovací elektrokolo, které jednoduše po použití vyfouknete a sbalíte do batohu.

Nafouknutí zabere pár minut a hravě si s ním poradí i obyčejná ruční pumpička. I s motorem, baterií, pevnými řídítky a koly váží tenhle prapodivný dopravní prostředek pouhých 5,5 kilo. A je překvapivě docela stabilní a rychlý.

Jako přibližovadlo na kratší vzdálenosti je tak ideální. Tedy pokud nejste nároční na vzhled nebo nejezdíte do práce růžovou alejí. A když splní svůj úkol, rozhodně nebude zabírat místo uprostřed ulice jako elektrické koloběžky. Jednoduše si ho totiž vezmete s sebou do práce v elegantním batůžku. Vejde se do skříňky, ale i pod stůl.