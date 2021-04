Zaorálek chce zatím zůstat na ministerstvu kultury

Ministr Lubomír Zaorálek zatím odmítl nabídku přejít z ministerstva kultury do čela diplomacie. Je mu ale jasné, že vicepremiér Jan Hamáček potřebuje řešit situaci v Černínském paláci.

Diskusi o tom vidí Zaorálek na týdny. Novinářům dnes řekl, že je nespokojen s tím, jak ministerstvo zahraničí funguje a jak byly jeho kompetence osekány. Žádá proto změnu. Myslí si současně, že je třeba pokračovat v nynější práci na ministerstvu kultury, aby dokončil, co dělá a co slíbil. Nástup náchodského starosty a poslance ČSSD Jana Birkeho označil za příliš odvážný plán.

Ministerstvo kultury řeší podle Zaorálka klíčová témata, není kvůli covidu ve standardním provozu, vyplácí kompenzace pro tisíce lidí v kultuře. Ministerstvo zahraničí bylo podle Zaorálka „vykucháno“, silné kompetence přešly jinam, řekl k evropské politice či vytvoření zmocněnce pro Rusko.

„Necpu se nikam a připadá mi přirozené pokračovat tady,“ uvedl. Dodal, že je připraven jednat o řešení situace, která vznikla po odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka. O případném přechodu zpět do Černínského paláce plánuje Zaorálek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Chce se ho zeptat například na možnost koordinace evropské politiky.

„To ministerstvo není to ministerstvo, které jsem před roky opouštěl,“ řekl Zaorálek a dodal, že mu také vadí třeba vznik postu zmocněnce pro Rusko. Ten totiž není součástí resortu zahraničí, ale sídlí na Pražském hradě. „Považuju to za vykuchané ministerstvo a mám nad ním celou řadu otazníků,“ vysvětlil Lubomír Zaorálek, kterému vadí, že premiér Babiš dříve řekl, že zahraniční politika je jeho věc a ne věc resortu.

Na tiskové konferenci Zaorálek připomenul, že Petříček například nemohl promluvit do nákupu vakcín proti covidu. Diskusi o podmínkách pro svůj případný přestup na ministerstvo zahraničí vidí Zaorálek na týdny, do voleb přitom zbývá necelého půl roku. Jednat s vicepremiérem Hamáčkem bude v nejbližší době.

V případě, že by měl Zaorálek na ministerstvu kultury končit, měl by místo něj přijít někdo, kdo opravdu kultuře rozumí, a to podle něj Birke není: „Je to úspěšný politik, starosta Náchoda, ale věnuje se spíše dopravě.“ To, že sám šel na ministerstvo kultury bez patřičných znalostí, zpětně označil za odvážné. „Kdyby tu byl člověk, který bude hluboce rozumět kultuře a který bude znát to prostředí. Kdybych to chtěl někomu předávat, chtěl bych to předat někomu, kdo to zná, kdo má ten kapitál kultury,“ dodal Zaorálek.

Rošáda necelý půl rok před volbami souvisí s víkendovým sjezdem sociálních demokratů, během něhož Petříček neuspěl v souboji o vedení strany. Podle předsedy ČSSD končí proto, aby byla strana před volbami srozumitelná. Petříčka prezident Miloš Zeman odvolal v pondělí. Vedením diplomacie je zatím pověřen Hamáček.