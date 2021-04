Vláda potvrdila zákaz setkávání víc než dvou lidí, část žáků se vrátila do škol

Vláda včera potvrdila zákaz setkávání více než dvou lidí kvůli epidemii nemoci covid-19. Na sportovištích může být až 12 lidí, ale po dvojicích s desetimetrovými rozestupy. Částečně se uvolnila protiepidemická opatření ve školách či obchodech.

Do škol se také vrátili žáci prvního stupně a předškoláci. V souvislosti s tím byl obnoven provoz papírnictví a obchodů s dětským oblečením a obuví. Také se zase otevřely čistírny, prádelny či farmářské trhy i knihovny nebo zoo. S koncem nouzového stavu, který trval do dneška, je nyní znovu povoleno cestování mezi okresy nebo noční vycházení.

Oproti dřívějšímu očekávání se zatím neuvolnila pravidla shromažďování. Vláda potvrdila sobotní mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které zakazuje setkávání více než dvou lidí. Důvodem jsou podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera obavy epidemiologů, aby větší rozvolnění nezvrátilo křehký pozitivní trend.

Původně mělo být od pondělí podle rozhodnutí bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného povoleno setkávání až 20 lidí pod širým nebem a deseti uvnitř budov. Arenberger už v pátek večer uvedl, že se mu mírnější opatření nelíbí. Média přinesla vyjádření některých právníků, podle nichž je dnes schválené přísnější opatření neústavní a nelze je vyhlásit podle pandemického zákona. Podle ministra však z konzultací s právníky vyplynulo, že je opatření v pořádku. Pro sportovce se premiér Andrej Babiš dohodl v neděli večer s vrcholnými představiteli sportu na kompromisu, kdy bude umožněno sportování dvanáctičlenným skupinám rozděleným do dvojic.

Díky předchozímu rozhodnutí vlády se otevřely mateřské školy pro předškoláky a v lavicích základních škol opět mohli usednout žáci prvního stupně. Třídy se budou střídat po týdnech ve výuce ve škole a na dálku. Podmínkou prezenční výuky je negativní antigenní test, který se bude provádět dvakrát týdně. Podle zjištění ČTK se testování žáků dnes obešlo bez větších komplikací.

Pražští zastupitelé navrhují doplnit testování dětí ve školách tzv. PCR poolingovými testy. Nyní nařízené antigenní testy jsou podle nich nespolehlivé. Poté by bylo možné případně zrušit rotaci a do škol vrátit víc děti. ČTK to dnes řekli zastupitelé Mariana Čapková a Tomáš Portlík. Po ministerstvu zdravotnictví budou žádat výjimku, aby mohly některé radnice navržený systém vyzkoušet. Vedle toho například Olomoucký kraj bude požadovat dodání jiných antigenních testů. Dostal pro školy čtvrt milionu testů typu Singclean, ale ředitelé škol u nich upozorňovali na řadu technických potíží. Podle hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) nejsou pro samotestování dětí tyto testy praktické.

Středoškoláci budou chodit na konzultace

Studenti závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci ohrožení školním neúspěchem budou moct docházet do škol od 19. dubna na konzultace ve skupinách maximálně do šesti lidí. Po jednání vlády to oznámil na twitteru ministr školství Robert Plaga. Žáci posledních ročníků základních škol a ti, kteří se potýkají s prospěchem, mohou ve skupinách po šesti do školy na konzultace už ode dneška podle dřívějšího rozhodnutí kabinetu.

Vláda původně plánovala, že příští pondělí bude obnovena i praktická výuka na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol. Zatím ale v tomto termínu obnovena nebude. Nedoporučuje to Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES). Na webu dnes uvedla, že obnovení výuky na těchto školách by se mělo odložit nejméně na 26. dubna, až se projeví aktuální zmírnění opatření.

Dříve než za 14 dní se neotevřou ani některé provozovny služeb, které jsou nyní zcela zavřené. Nejprve by se měly podle dnešního vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka otevřít tzv. nenahraditelné služby, jako je kadeřník nebo pedikúra. Momentálně podle něj funguje nový tým zástupců ministerstva, svazů a asociací, který ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví připravuje různé scénáře pro činnosti, které by pro uvolnění mohly připadat v úvahu.

Dnes v podvečer odstartuje spoty na komerčních televizních stanicích dlouho chystaná národní kampaň na podporu očkování. Chce docílit toho, aby se k očkování přihlásilo 70 procent české populace. Úřad vlády zaplatil za návrh kampaně 4,2 milionu korun, ministerstvo zdravotnictví nakoupí prostor v médiích až za 50 milionů korun.

Vláda dnes rovněž schválila dotace na sekvenaci vzorků z testů na covid-19, která umožňuje odhalovat nové mutace viru. Podle Arenbergera v něm bude 160 milionů korun, což umožní zkoumat zhruba 4800 vzorků měsíčně. Dosud k sekvenaci laboratoře nebyly nijak finančně motivované.

Covid v číslech

Počet úmrtí s nemocí covid-19 v ČR překročil 28 000. K pondělku s onemocněním zemřelo 28 038 lidí, úmrtí ale v posledních dnech přibývá pomaleji než dřív. Nově potvrzených případů koronaviru bylo v pondělí 3843, nejméně za pracovní den od 30.listopadu. Počet hospitalizovaných s covidem-19 mírně stoupl nad 5300. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Poslední tisícovka zemřelých s covidem-19 přibyla za deset dní, v předchozí době nárůst počtu úmrtí o tisíc trval i méně než týden. V posledních čtyřech dnech zemřelo s nákazou méně než 100 lidí denně. Před tím byl počet úmrtí za den pod stovkou naposledy 20. prosince, v březnu se opakovaně dostával nad 200.

Před týdnem na Velikonoční pondělí laboratoře v Česku sice potvrdily méně než polovinu počtu případů koronaviru z tohoto pondělka, ve svátky ale stejně jako ve víkendových dnech počet nově potvrzených nákaz snižuje menší intenzita testování. Od začátku epidemie loni v březnu bylo v Česku odhaleno víc než 1,585 milionu nakažených, onemocnění mělo většinou mírný průběh.

Reprodukční číslo udávající rychlost šíření koronaviru je poprvé po víc než měsíci vyšší než jedna. K dnešku má hodnotu 1,05, nad jedna bylo naposledy 8. března. Nad touto hodnotou epidemie zrychluje. Jde ale zřejmě o výkyv způsobený nižším počtem testovaných o prodlouženém velikonočním víkendu.

V nemocnicích bylo v pondělí 5348 lidí s covidem-19, zhruba o 150 více než v neděli, ale také o tisícovku méně než před týdnem. Ve vážném stavu bylo 1144 pacientů, nejméně téměř za dva měsíce. Zátěž nemocnic ale zůstává vysoká, protože statistiky ministerstva nezahrnují pacienty, kteří už jsou negativní, ale stále potřebují nemocniční péči. K dnešnímu ránu bylo volných 27 procent standardních lůžek s kyslíkem, pro pacienty s covidem-19 bylo určeno 2312 z nich. Lůžek s plicní ventilací je pro ně připraveno 247.

Zdravotníci v Česku za pondělí do večera aplikovali 54 263 dávek vakcín proti covidu-19, jde o čtvrtý nejvyšší denní počet od prosincového začátku očkování. Vláda plánovala po Velikonocích očkovat 100 000 lidí denně, váznou ale dodávky vakcín. Zatím nejvíc v jednom dni bylo 66 067 dávek minulý týden ve čtvrtek. Celkem lidé v ČR dostali 2 148 474 dávek vakcíny, obě potřebné má 742 653 lidí.