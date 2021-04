Aktualizováno: Petříček končí na postu ministra zahraničí, odvolání vnímá jako politické rozhodnutí

Tomáš Petříček potvrdil, že vicepremiér a předseda sociální demokracie Jan Hamáček předloží premiérovi Andreji Babišovi návrh na jeho odvolání z pozice ministra zahraničí.

(AKTUALIZOVÁNO) Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček navrhl odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka, protože sociální demokracie musí působit před volbami srozumitelně. Petříček podle Hamáčka na sjezdu minulý týden nabízel jinou koncepci a postoj k vládě. Místo šéfa diplomacie Hamáček nabídl ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi, který se zatím rozhoduje.

Než se Zaorálek k nabídce vyjádří, měl by být vedením diplomacie podle Hamáčkova návrhu pověřen on. Hamáček funkci už vykonával v době, kdy prezident Miloš Zeman odmítal jmenovat ministrem Miroslava Pocheho. Pokud Zaorálek funkci přijme, na kulturu by měl podle Hamáčka nastoupit bez průtahů poslanec a náchodský starosta Jan Birke.

Petříček, který na sjezdu neúspěšně vyzval Hamáčka ve volbě předsedy strany, je kritikem vládní spolupráce s ANO. „To, co nabídl pan Petříček, podporu nezískalo. Pokud má sociální demokracie uspět na podzim ve volbách, musí být srozumitelná a nemluvit více hlasy,“ podotkl Hamáček.

Míní, že Petříček jeho krok pochopil. O změnách podle něj rozhodlo celé nové vedení ČSSD, které vybral v pátek sjezd sociální demokracie, ale také Hamáček sám. „Pan Petříček si otázku vlády vzal jako klíčové téma na sjezdu, tato strategie neuspěla. Pokud máme na podzim ve volbách uspět, nelze ve vládě sedět a současně tvrdit, že tam nejsme,“ vysvětlil Hamáček.

Hamáček požádal, aby byl pověřen vedením diplomacie, než se Zaorálek rozhodne, zda nabídku vrátit se do Černínského paláce přijme. Věří tomu, že rozhodnutí padne v řádu dnů, až Zaorálek dokončí některé projekty na ministerstvu kultury. „Rozhodně tu věc nebudu protahovat, až se pan Zaorálek rozhodne,“ řekl.

Pokud Zaorálek nabídku přijme, na české zahraniční politice se nic nezmění. Zaorálek, který vedl diplomacii ve vládě Bohuslava Sobotky, podle Hamáčka už ukázal, jaké má priority a „nebude otáčet kormidlo“. Hamáček o změnách hovořil s prezidentem a „neočekává žádné komplikace“ ohledně případného jmenování Zaorálka i Birkeho.

(12:05, původní zpráva) Petříček neví, zda už tak učinil, či kdy se tak stane, ani kdy se Babiš setká s prezidentem Milošem Zemanem a navrhne mu jeho odvolání. Očekává ale, že se vše uskuteční během dneška.

„Mohu potvrdit, že jsem se na schůzce s Janem Hamáčkem dozvěděl o svém odvolání,“ napsal Petříček v textové zprávě. Prezident Miloš Zeman řekl v neděli v rozhovoru pro Blesk.cz, že nebude oddalovat Petříčkovo odvolání, navrhne-li ho premiér Andrej Babiš.

Zeman o změnu v čele diplomacie usiluje dlouhodobě. Petříček míní, že prezidentovi vadí kvůli upozorňování na bezpečnostní rizika tendru na stavbu bloku v Jaderné elektrárně Dukovany či odmítání očkování necertifikovanými ruskými či čínskými vakcínami.

Poslanec Birke je podle dnešního Zemanova vyjádření mnohem zkušenější než starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, kterého Zeman v roce 2019 odmítl ministrem kultury jmenovat. Šmarda se nakonec nominace vzdal a novým šéfem resortu se stal Zaorálek. Ten dřív řídil i ministerstvo zahraničí.

Petříček v pátek neuspěl ve volbě předsedy ČSSD, v níž kandidoval proti Hamáčkovi. Hamáček poté uvedl, že žádnému ministrovi nedává „bianco šek“ až do sněmovních voleb. Petříček poté novinářům řekl, že s vicepremiérem Hamáčkem nehovořil o spekulacích ohledně svého konce ve funkci. Dodal, že na funkci nelpí. S Hamáčkem se sešel až v neděli.

Zdroje Seznam Zpráv uvedly, že ČSSD si začala v nedávné době vypracovávat průzkumy týkající se jejich předních představitelů a Petříček v nich nedopadl nejlépe. „Potřebujeme nalákat levicové voliče z pražských sídlišť. Lidé, kterým je Tomáš Petříček sympatický, ČSSD stejně volit nebudou,“ řekl anonymní zdroj redakci.

Politické rozhodnutí

Tomáš Petříček vnímá své odvolání jako politické rozhodnutí. „Není tajemstvím, že jsem dlouhodobě pražskému hradu a prezidentovi trnem v oku,“ popisoval Petříček na tiskové konferenci a zmínil svůj přístup k dostavbě Dukovan nebo k otázce očkování neschválenými vakcínami. „Bezpečnost a zdraví našich občanů je zásadní,“ dodal.

„Jan Hamáček mi nesdělil nějakou kritiku konkrétních kroků, které jsem na ministerstvu zahraničí dělal v uplynulých dvou letech. Vnímám, že jsem dělal politiku, která souzněla s tím, jak on vidí zahraniční politiku. Pro mě je to politické rozhodnutí. Jestli je to otázka sjezdu, či je to jiný důvod, to se musíte ptát předsedy sociální demokracie,“ řekl Petříček. Pro ČSSD chce nadále pracovat.

Petříček nezaznamenal od Hamáčka konkrétní kritiku své práce v čele české diplomacie. „Respektuji, že nové vedení sociální demokracie to chce takhle učinit,“ řekl. „Odcházím se vztyčenou hlavou, za své kroky v posledních dvou a půl letech se nestydím. Vždy jsem prosazoval proevropskou, prozápadní orientaci České republiky a kontinuitu naší zahraniční politiky,“ řekl Petříček. Zmínil také repatriační cesty lety v jarní vlně epidemie koronaviru nebo posílení spolupráce se spojenci v Evropě a se Spojenými státy.

Během následujících dvou týdnů se chce Petříček rozhodnout ohledně dalšího působení. Má několik nabídek. Nevyloučil třeba návrat na akademickou půdu, věnovat by se chtěl také dobrovolnickým aktivitám.

Nový ministr kultury

Poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke potvrdil, že dostal nabídku na funkci ministra kultury. Na dotaz ČTK uvedl, že bude dál jednat, podle České televize nabídku na vládní post přijme. Dosavadní ministr kultury Lubomír Zaorálek má převzít ministerstvo zahraničí namísto svého stranického kolegy Tomáše Petříčka, jehož se vicepremiér a znovuzvolený předseda sociální demokracie Jan Hamáček rozhodl vyměnit.

Lubomír Zaorálek se podle dnešního vyjádření pro server Novinky.cz necítí připraven opustit ministerstvo kultury a vrátit se do čele české diplomacie, kterou už jednou řídil. „Ne, to tedy nejsem,“ reagoval dnes Zaorálek na dotaz serveru, zda je připraven Petříčka nahradit a přenechat úřad Birkemu.

V článku, který popisuje blízkost některých členů ČSSD a Číny, server Deník N popisuje čínskou kariéru nového ministra kultury. Jan Birke byl v kontaktu s Čínou už na začátku 90. let, kdy pracoval jako manažer americko-čínské společnosti se zaměřením na zabezpečení výroby a dodávky strategických surovin. Později Birke společně s Tvrdíkem zakládal Česko-čínskou komoru vzájemné spolupráce. Tam doposud působí jako viceprezident, ale tvrdí, že za své služby nedostává plat. O své kariéře v obchodu s Čínou Birke nechce podle Deníku N moc mluvit: „Je to pro mě minulost. V té době jsem nebyl v politice, je to moje soukromá věc. Komentáře mých kolegů jsou spekulace.“

Některé kulturní instituce premiéra Andreje Babiše vyzvaly, aby ministra kultury neměnil. K otevřenému dopisu Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), zastřešujícího 14 organizací, se přes víkend přidaly Svaz českých knihkupců a nakladatelů nebo Česká asociace festivalů.

Prezidentka Českého střediska ITI Yvona Kreuzmannová dnes Babišovi zaslala nový dopis, v němž ho žádá o „zvážení alarmující situace“. „Situace kolem avizovaných změn ve vedení ministerstva kultury kulturní veřejnost silně znepokojuje. Kontinuita více než roční práce řady profesních organizací, které s ministerstvem dosud intenzivně komunikovaly, je ohrožená,“ píše se v novém dopise premiérovi.