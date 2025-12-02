Zákonodárci v USA hovoří o možném válečném zločinu při útoku na venezuelskou loď
2. 12. 2025 – 10:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Spojené státy se při jednom z útoků na venezuelské plavidlo v Karibiku mohly dopustit válečného zločinu, jsou podle listu The New York Times (NYT) přesvědčeni někteří američtí zákonodárci.
Vojáci USA v posledních měsících opakovaně útočí na lodě, o nichž tvrdí, že převáží drogy určené pro americký trh.
Americký ministr obrany Pete Hegseth podle tvrzení deníku The Washington Post (WP) ústním příkazem stanovil, že mají být zabíjeni všichni, kdo jsou na lodích podezřelých z pašování drog. Rozkaz pak začátkem září vedl k tomu, že američtí vojáci zabili dva muže, kteří přežili první útok raketou na svou loď a nacházeli se ve vodě poblíž místa úderu.
Prezident Donald Trump podle WP novinářům sdělil, že mu Hegseth řekl, že zabití všech členů posádek lodí podezřelých z pašování drog nenařídil. "Věřím mu na sto procent," řekl šéf Bílého domu v neděli. Prezident dodal, že by si druhý úder na dané plavidlo nepřál. "Nechtěl bych to... První úder byl velmi smrtící. Byl v pořádku," řekla hlava státu.
Trump rovněž uvedl, že způsob, jakým Spojené státy útočí na lodě v Karibiku, ho neznepokojuje. Armáda podle něj provádí "úžasnou práci". Do USA se v jejím důsledku nyní po moři dostává mnohem menší množství drog, míní prezident.
Přesvědčení, že druhý útok dosahuje úrovně válečného zločinu, dal v televizi CBS najevo demokratický senátor Tim Kaine. "Jeví se to tak," řekl pak po dotazu televize CNN na stejné téma další demokratický senátor Mark Kelly.
Stupňující se kritika amerického postupu u pobřeží Venezuely se ale ozývá také z republikánských řad. "Je zřejmé, že pokud k tomu došlo, bylo by to velice vážné, a souhlasím s tím, že by šlo o nezákonný čin," řekl CBS republikánský člen Sněmovny reprezentantů Mike Turner. "V Kongresu panuje velmi vážné znepokojení týkající se útoků na takzvané drogové lodě v Karibiku a Pacifiku a poskytnutého právního zdůvodnění," podotkl také Turner, podle něhož je případ ze září "mimo cokoli, co bylo projednáváno s Kongresem".
Jak podotýká NYT, řadě zákonodárců vadí, že útoky administrativa republikánského prezidenta Donalda Trumpa podniká bez schválení Kongresem či konzultací s ním. Ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu už proto výbory pro ozbrojené složky zahájily vyšetřování.
Šéf senátního výboru pro ozbrojené složky republikán Roger Wicker a nejvýše postavený demokrat ve výboru Jack Reed vydali v pátek prohlášení, že budou uskutečňovat důkladný dohled, aby zjistili fakta související s případem. Podobně se v sobotu vyjádřili představitelé výboru pro ozbrojené složky ve Sněmovně reprezentantů.
Údery Spojených států, které i dalšími cestami zvyšují tlak na venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, si zatím vyžádaly přes 80 životů.
Ministr obrany Hegseth v pátek zprávu listu The Washington Post kritizoval. Nepopřel ji sice přímo, ale tvrdil, že zpravodajství bylo "vykonstruované a podněcující napětí".