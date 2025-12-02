Jak zničit únavu dřív, než zničí vás? Každý den děláme 3 klíčové chyby

Dnes je úterý 2. prosince 2025., Svátek má Blanka
2. 12. 2025 – 10:29 | Zprávy | Anna Pecena

únavazdroj: AI DALL-e
Únava není jen ospalost. Je to tichý zabiják produktivity, nálady a zdraví. A protože ji většina z nás ignoruje, často se mění ve vleklou únavu, která podle českých lékařů trápí až třetinu dospělé populace. Dobrá zpráva? Dá se zkrotit – pokud víte jak.

Co můžete jíst, aby tělo nepadlo „na hubu“

Jídlo je první zbraň proti únavě – a většina lidí ji používá úplně špatně. Typickým scénářem je ranní káva, sladká snídaně a pak energetický pád ještě před polednem. Český Státní zdravotní ústav dlouhodobě upozorňuje, že prudké výkyvy glykemie vyvolané cukrem jsou jednou z častých příčin pocitu slabosti a náhlého útlumu během dne.

Životabudičem je naopak kombinace bílkovin, vlákniny a pomalých sacharidů. Prakticky to znamená:

– ovesné vločky místo bílé housky,

– vejce či žervé místo sladkého jogurtu,

– hrst ořechů místo sušenky.

Velký vliv má i pitný režim. Průzkumy ukazují, že i mírná dehydratace může snížit soustředění až o 20 %. To je rozdíl mezi „zvládám den v pohodě“ a „funguju na automat“. Stačí přitom dvě sklenice vody navíc.

Aktivity, které únavu tlumí. A ty, které ji naopak zhoršují

Dobrá zpráva: ne vždy je potřeba velká změna. Stačí vědět, kdy na tělo šlápnout – a kdy raději brzdit.

Krátká chůze je podle Ministerstva zdravotnictví ČR jednou z nejúčinnějších metod, jak nabudit mozek i krevní oběh, a přitom nepřetížit organismus . Stačí pět minut svižné chůze po obědě a výkon roste, únava ustupuje a mozek se okysličí.

Co naopak škodí?

– dlouhé sezení bez pauz,

– přejídání během dne,

– roztěkaná práce bez přestávek,

– příliš pozdní trénink večer.

Jedna z nejhorších věcí je „zombie multitasking“. Mozek přepíná tam a zpět a podle několika studií ho to vysává více než intenzivní fyzická aktivita.

Chyby, které nás stojí nejvíc energie

Největším viníkem je nekvalitní spánek. Češi spí v průměru o hodinu méně, než doporučují odborníci, a skoro polovina populace usíná s mobilem v ruce. Pak není divu, že únava přichází už ráno.

Další problém je nedělní „reset“. Lidé se po víkendu vychýlí z rytmu – spí déle, jedí jinak, méně se hýbou. Tělo pak v pondělí startuje jako starý diesel v zimě.

Chcete únavu zkrotit?

– stejný čas usínání každý den,

– lehčí večeře do 19:00,

– drobné pauzy během dne,

– méně cukru, více bílkovin,

– a hlavně minimum obrazovek hodinu před spaním.

Únava není prokletí. Je to signál. A pokud jej budete respektovat, vrátí vám tělo výkon, hlavu a životní jiskru zpět.

