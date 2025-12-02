Jak zničit únavu dřív, než zničí vás? Každý den děláme 3 klíčové chyby
2. 12. 2025 – 10:29 | Zprávy | Anna Pecena
Únava není jen ospalost. Je to tichý zabiják produktivity, nálady a zdraví. A protože ji většina z nás ignoruje, často se mění ve vleklou únavu, která podle českých lékařů trápí až třetinu dospělé populace. Dobrá zpráva? Dá se zkrotit – pokud víte jak.
Co můžete jíst, aby tělo nepadlo „na hubu“
Jídlo je první zbraň proti únavě – a většina lidí ji používá úplně špatně. Typickým scénářem je ranní káva, sladká snídaně a pak energetický pád ještě před polednem. Český Státní zdravotní ústav dlouhodobě upozorňuje, že prudké výkyvy glykemie vyvolané cukrem jsou jednou z častých příčin pocitu slabosti a náhlého útlumu během dne.
Životabudičem je naopak kombinace bílkovin, vlákniny a pomalých sacharidů. Prakticky to znamená:
– ovesné vločky místo bílé housky,
– vejce či žervé místo sladkého jogurtu,
– hrst ořechů místo sušenky.
Velký vliv má i pitný režim. Průzkumy ukazují, že i mírná dehydratace může snížit soustředění až o 20 %. To je rozdíl mezi „zvládám den v pohodě“ a „funguju na automat“. Stačí přitom dvě sklenice vody navíc.
Aktivity, které únavu tlumí. A ty, které ji naopak zhoršují
Dobrá zpráva: ne vždy je potřeba velká změna. Stačí vědět, kdy na tělo šlápnout – a kdy raději brzdit.
Krátká chůze je podle Ministerstva zdravotnictví ČR jednou z nejúčinnějších metod, jak nabudit mozek i krevní oběh, a přitom nepřetížit organismus . Stačí pět minut svižné chůze po obědě a výkon roste, únava ustupuje a mozek se okysličí.
Co naopak škodí?
– dlouhé sezení bez pauz,
– přejídání během dne,
– roztěkaná práce bez přestávek,
– příliš pozdní trénink večer.
Jedna z nejhorších věcí je „zombie multitasking“. Mozek přepíná tam a zpět a podle několika studií ho to vysává více než intenzivní fyzická aktivita.
Chyby, které nás stojí nejvíc energie
Největším viníkem je nekvalitní spánek. Češi spí v průměru o hodinu méně, než doporučují odborníci, a skoro polovina populace usíná s mobilem v ruce. Pak není divu, že únava přichází už ráno.
Další problém je nedělní „reset“. Lidé se po víkendu vychýlí z rytmu – spí déle, jedí jinak, méně se hýbou. Tělo pak v pondělí startuje jako starý diesel v zimě.
Chcete únavu zkrotit?
– stejný čas usínání každý den,
– lehčí večeře do 19:00,
– drobné pauzy během dne,
– méně cukru, více bílkovin,
– a hlavně minimum obrazovek hodinu před spaním.
Únava není prokletí. Je to signál. A pokud jej budete respektovat, vrátí vám tělo výkon, hlavu a životní jiskru zpět.