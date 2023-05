Zahraniční hvězdou na MFF ve Varech bude Russell Crowe

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na filmovém festivalu v Karlových Varech dostane herec a režisér, držitel Oscara a dvou Zlatých glóbů Russell Crowe. Se svou skupinou Indoor Garden Party zahraje na zahajovacím koncertě 30. června, uvedl dnes festival v tiskové zprávě.

Karlovarský festival uvede při příležitosti ocenění Russella Crowea historický dobrodružný snímek Petera Weira Master a Commander: Odvrácená strana světa (Master and Commander: The Far Side of the World, 2003), od jehož vzniku uplyne letos 20 let. Film byl oceněn dvěma Oscary a získal deset oscarových nominací, Russell Crowe byl za úlohu kapitána Aubreyho nominován na Zlatý glóbus.

Crowe pochází z novozélandského Wellingtonu, od dětství však žije v Austrálii. Hereckou kariéru započal už v šesti letech účinkováním v televizi a divadle. Od roku 1989 hrál nejprve v australských filmech The Crossing, Důkaz nebo Roomper Stomper. Získal dvě ceny Australské filmové akademie – za výkon ve vedlejší roli ve snímku Důkaz a jako Cenu pro nejlepšího herce za film Romper Stomper.

V roce 1995 se poprvé představil v americkém snímku, westernu Sama Raimiho Rychlejší než smrt společně s Genem Hackmanem, Sharon Stoneovou a Leonardem DiCapriem. Uznání kritiky a přízeň širokého publika získal krátce na to za svůj výkon v roli policisty Buda Whitea v oscarovém snímku L. A. - Přísně tajné. Za film Insider: Muž, který věděl příliš mnoho byl poprvé nominován na cenu americké Akademie Oscar a také na Zlatý glóbus.

Celosvětovým hitem se stalo historické drama Ridleyho Scotta Gladiátor z roku 2000. Za ztvárnění římského generála Maxima si odnesl Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Následující rok získal svou třetí oscarovou nominaci, první Zlatý glóbus a cenu BAFTA pro nejlepšího herce za roli psychicky nemocného geniálního matematika Johna Nashe ve filmu Rona Howarda Čistá duše.

Gladiátorem, oceněným pěti Oscary, započala jeho dlouholetá spolupráce s renomovaným režisérem Ridleym Scottem, s nímž natočil filmy Dobrý ročník (2006), Americký gangster (2007), Labyrint lží (2008) nebo Robin Hood (2010). Znovu spolupracoval i s Ronem Howardem, když ve sportovním životopisném dramatu Těžká váha (2005) ztvárnil úlohu boxera Jamese J. Braddocka.

Od 80. let rozvíjí Russell Crowe i svou hudební kariéru, první sólový singl měl název I Want To Be Like Marlon Brando. Od roku 1992 byl členem rockové formace Thirty Odd Foot of Grunts, s níž vydal tři alba. V roce 2005 začal spolupracovat s kanadským hudebníkem Alanem Doylem. V roce 2009 začali Crowe a Doyle pořádat koncerty skupiny Indoor Garden Party. V roce 2017 jako Indoor Garden Party vydali album The Musical, které se na žebříčku iTunes a Amazonu ve Velké Británii dostalo dvakrát krátce na první místo. Album je k dispozici na Spotify.