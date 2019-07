Vrhne se milionový dav zachraňovat mimozemšťany?

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Co si budeme povídat, internet je někdy opravdu šíleným místem, kde se dá najít prakticky všechno a kde se rodí ty nejbláznivější věci. Do kolonky takových cáklých nápadů jistě spadá i momentální masivní posedlost internetu legendární Oblastí 51.

Tedy notoricky známou, přísně střeženou vojenskou základnou v USA v Nevadě, s níž je spojena řada konspiračních teorií, a to především o UFO a mimozemšťanech, jež by dle mnohých měly americké složky v Oblasti 51 ukrývat.

A právě na otázku, zda jsou skutečně někde ve vojenské oblasti v Mohavské poušti schovaní zelení mužíčci, se nyní rozhodlo najít odpověď přes milion uživatelů sociální sítě Facebook. Jen tedy poněkud neobvyklým způsobem. Jednoduše chtějí všichni hromadně naběhnout do základny s tím, že tamní ostraha je nemá šanci zastavit všechny, a někteří z nich tak snad konečně uvidí mimozemšťany a osvobodí je z vládního zajetí.

Pochopitelně se jedná o recesistickou akci, jež vznikla původně jako malý internetový vtípek, jakých najdeme na sociálních sítích tuny. Na konci června se na facebooku objevila jednoduchá humorná událost "Storm Area 51, They Can't Stop All of Us" (Vezmeme útokem Oblast 51, nemůžou nás zastavit všechny), která na 20. září na třetí hodinu ráno naplánovala hromadný náběh do vojenské oblasti.

"Když použijeme 'Naruto Run', budeme se pohybovat rychleji než jejich kulky. Pojďme se podívat na mimozemšťany," stojí v krátkém popisu události, kde autoři odkazují na oblíbenou japonskou mangu Naruto, v níž fiktivní ninjové běhají dost bizarním způsobem, při kterém jsou hluboce předkloněni a ruce mají namířeny za sebe. Naruto Run se kvůli své podivnosti stal oblíbeným materiálem internetových humoristů a tvůrců memů již mnohokrát v minulosti.

Z malého vtípku k milionům

Původně jednoduchá parodická událost se postupně stala těžce virální. Začaly ji mezi sebou sdílet nejrůznější světové meme skupiny a stránky a ve velkém postupně kolovala i mezi řadovými uživateli. Jak se zdá, téma Oblasti 51 je prostě fascinující, protože událost postupně přilákala přes dva miliony uživatelů facebooku (téměř milion a půl jich zaškrtl, že se události zúčastní, a přes milion klikl na tlačítko "mám zájem").

Téma útoku na Oblast 51 pochopitelně příliš dlouho nezůstalo pouze ve vodách facebooku, ale postupně se přelilo i na další sociální sítě (Instagram, Twitter) a tento týden prakticky ovládlo světovou meme scénu. Na událost začaly navazovat další meme trendy a vedle původně plánovaného útoku "naruto runnerů" přibyly i další fiktivní postavičky ze světa internetových memů.

Vznikl tak například i bojový plán celé akce, který počítá třeba s bojovou jednotkou složenou z "Kyleů", což je mem karikující agresivní mladíky, kteří mají zálibu v energetických drincích a bušení pěstí do věcí, nebo s armádou obsahující spoustu "mužů z Floridy", odkazující na stereotypní titulky bulváru o šílených kouscích Floriďanů. Ve výsledku se z celého haló kolem útoku na oblast 51 stal vlastně jeden obří crossover internetových memů.

K nadšenému sdílení hashtagů jako #StormArea51 a #TheyCantStopAllofUs se na internetu přidaly i některé celebrity. Třeba herec Liam Cunningham, který se proslavil rolí "cibulového rytíře" v seriálu Hra o trůny. Vzhledem k tomu, že jeho postava v populární podívané představovala bývalého pašeráka, spousta uživatelů s humorem jásala, že je tak herec dokáže propašovat i do Oblasti 51.

K internetové mánii se na twitteru připojil i herec Danny Trejo, kterého mimo akční filmy jistě řada Čechů zná jako "zahradníka" z televizních reklam. Ten sdílel svou fotku se zářící sci-fi mačetou s popiskem "Po opuštění Oblasti 51".

Vedle původní události, jak to tak na internetu bývá, začaly vznikat i nejrůznější kopie, které plánují náběh do dalších různých chráněných oblastí a budov, ač žádná podobná recesistická událost si nezískala ani procento takové pozornosti jako Storm Area 51. Svou mutaci měl chvíli i český internet, když na facebooku vznikla událost plánující obdobný útok na Poslaneckou sněmovnu, která měla rovněž kvalitně rozpracovaný humorný plán. Bohužel akce nakonec ze sociální sítě zmizela.

Krom desetitisíců internetových memů, komických statusů s podporujícími hashtagy a fůry článku (včetně parodických, třeba o tom, že šéf Facebooku Mark Zuckerberg akci podporuje, aby ze základny zachránil svého mimozemského otce) se kolem celé události rozjel již takový kult, že je možné si na internetu k akci koupit nejrůznější suvenýry, jako třeba trička s hláškami odkazujícími na Storm Area 51.

A co když...?

I když jde samozřejmě o akci, která není myšlená nijak vážně, a jedná se jen o původně neškodný vtípek, který přerostl do opravdu velkých rozměrů, někteří lidé a média si pokládají otázku: "Co když to nakonec někdo opravdu udělá?"

Je pravda, že mezi těmi miliony uživatelů se klidně může najít fůra šílenců, kteří jsou skutečně posedlí konspiračními teoriemi kolem Oblasti 51, a tato parodie je prostě inspiruje k tak šílené věci, jako je naběhnout do vojenské oblasti, kde, jak upozorňuje řada médií, hrozí civilistům smrt.

Ostatně v podobném duchu se k celé věci pro Washington Post vyjádřila i Laura McAndrewsová, mluvčí amerického letectva, pod které Oblast 51 spadá. Upozornila, že v oblasti trénují americké ozbrojené síly, a nikomu by tak neradila se sem pokoušet vniknout. "Letectvo je vždy připraveno bránit Ameriku a její majetek," nechala se slyšet McAndrewsová, která pro podobné žertíky evidentně nemá pochopení.

Na druhou stranu, pokud by se skutečně našlo několik jedinců, kteří by náběh na Oblast 51 vzali vážně, tak aspoň nebude nouze o kandidáty na letošní Darwinovu cenu. Nechme se překvapit 20. září, pokud to tedy v té době bude ještě někoho zajímat. Obdobné internetové trendy přece jen nemívají tak dlouhou životnost.