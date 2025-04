Rozvod Romana Červenky: Zlatý kapitán měl milenku!

26. 4. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Původním spekulacím, že manželka utekla za jiným, je konec. Za krach prý může sám Roman.

Mediálním prostorem stále otřásá zpráva o rozchodu a rozpadu manželství kapitána zlaté české hokejové reprezentace Romana Červenky a Veroniky Machové.

Na veřejnost se nejdřív dostal drb, že je ve hře záhadný zámožný švýcarský podnikatel, do kterého se měla Veronika zakoukat a dát mu přednost před manželem.

To ale vyvrátil důvěryhodný zdroj pro eXtra.cz: „Je to blud. A upřímně mě to ráno pěkně 'nas*alo'. Poznala jsem v hokeji jen jednu holku, která je neskutečně hodná, srdečná a rozdala by se. A to je ona. Samozřejmě se vůbec nemůžu a nechci vyjadřovat k jejich vztahu a manželství. Každopádně miliardář ze Švýcarska je úplný blud. Veronika je v Rakousku a nikoho nemá, je nejlepší mámou pro Denise.“

A nyní vyplouvá na povrch nová informace, podle níž se zdá, že je všechno naopak: S jinou se spustil sám Roman: „Nevím, jestli Verča někoho má. Ale Červenka si rozhodně začal,“ cituje Blesk svůj zdroj obeznámený se situací.

Milenka byla podle všeho Romana Tabaková, slovenská bývalá tenistka a současná politička. Roman s Veronikou se sice i po záletu snažili udržet vztah pohromadě kvůli dětem, ale nakonec se to nepodařilo.

„S manželkou to nějak lepili kvůli malýmu, ale neslepili. Navíc když se on vrátil do Česka a ona se nikdy vracet nechtěla,“ prozrazuje zdroj Blesku.