Záchranná služba na MotoGP v Brně ošetřila za tři dny přes 200 lidí

20. 7. 2025 – 10:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Zdravotnická záchranná služba na Masarykově okruhu v Brně od pátku do dneška ošetřila více než 200 návštěvníků motocyklového mistrovství světa.

Osm lidí převezli zdravotníci do nemocnice. Jednoho člověka dnes úspěšně oživovali po náhlé zástavě oběhu, oznámila v tiskové zprávě mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaela Bothová.

Na okruhu se za tři dny prostřídalo 60 záchranářů, lékařů, operátorek a inspektorů provozu. Dva krizoví pracovníci, taktéž zdravotníci, byli na místě každý den, řídili posádky a dohlíželi na hladký průběh akce. Zázemí měli zdravotníci ve stanu s mobilním dispečinkem a lůžky pro pacienty.

"Celkem jsme od pátečního rána do nedělního odpoledne měli v péči 202 pacientů, z toho 20 z nich bylo převezeno na lůžko do stanu k dalšímu ošetření. Do nemocnice jsme pak transportovali osm lidí. Pro tyto převozy byly povolány sanitky z ostrého provozu, směny na brněnských základnách a také operační středisko byly za tímto účelem posílené," uvedl vedoucí krizového oddělení záchranné služby Vojtěch Nečas.

Zdravotníci ošetřovali kolapsy, drobné úrazy, alergické reakce či popáleniny. V závěru závodů resuscitovali muže středního věku, který měl náhlou zástavu oběhu.

"Je třeba říct, že nešlo jen o tři velmi náročné dny, ale o dlouhé měsíce příprav. Očekávaný nápor takového množství návštěvníků vyžadoval mimořádná opatření. Děkuji všem, kteří se na organizaci a následně i realizaci této zdravotnické asistence podíleli," uvedla ředitelka jihomoravské záchranné služby Hana Albrechtová.

Závody motocyklového mistrovství světa v Brně navštívilo za tří dny celkem 219.544 diváků. Na Masarykův okruh se Velká cena České republiky vrátila po pěti letech.