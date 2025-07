Obnovená tradice pečení chleba v peci z 19. století pokračuje v Lenoře 30 let

20. 7. 2025 – 11:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Už téměř tři desítky let pokračuje v Lenoře na Prachaticku obnovená tradice pečení chleba v peci z 19.století.

Pečivo nyní připravuje Miroslav Kutlák, jehož výrobky mohli lidé dnes ochutnat při Slavnostech chleba, které se v šumavském městě konaly. Návštěvníci si mohli kromě chleba koupit také housky, dalamánky, koláče nebo buchty.

"Chleba je kváskový, žitno-pšeničný. Na další výrobky používám také špaldovou mouku. Na dnešek jsme připravili asi tisícovku housek, dalamánky, česnekové placky, koláče a plněné buchty," řekl ČTK Kutlák.

Pečením chleba je Lenora proslavená. Místní pec pochází z roku 1837. Sloužila nemajetným lidem, kteří neměli dost peněz na to, aby si mohli doma vybudovat pec vlastní. Na pečení se většinou domluvilo více rodin najednou, aby ušetřili na palivu. Tradice byla přerušena po druhé světové válce.

V roce 1998 ji obnovil Václav Mráz. Později se přidal Augustin Sobotovič, který několik let pečení zajišťoval. Přibližně před pět lety se k němu připojil Kutlák. "Od roku 1991 jsem měl pekárnu v Hořicích na Šumavě. Provozoval jsem ji 27 let, ale pak jsem s tím skončil," uvedl. Dodal, že měl několik důvodů. Blížil se k důchodovému věku a práce pekaře je časově náročná. Dále potřeboval modernizovat techniku, což by představovalo náklady několika milionů korun. "Navíc děti skončily studia a nechtěly se řemeslu věnovat. Tak jsem se rozhodl, že prostě pekárnu zavřu," uvedl Kutlák.

Vrátil se ke strojařině, což je obor, jemuž se věnoval před rokem 1991. Jednou však narazil na inzerát, že v Lenoře shánějí pekaře k Augustinu Sobotovičovi. "Začal jsem se u něj učit péct tak, jak on to požadoval. Postupně jsme se skamarádili a pekli v Lenoře spolu," uvedl. Sobotovič však onemocněl a loni v třiaosmdesáti letech zemřel. Kutlák tak zůstal na pečení v Lenoře sám. Přesto tradici udržuje a v peci připravuje pro veřejnost chléb každou poslední sobotu v měsíci. "K tomu jsme přidali Vánoce a Velikonoce, kdy je pečení takové pestřejší. Můžeme nabídnout třeba vánočky, jidáše nebo mazance," uvedl Kutlák.

Lenorská pec je od roku 1958 zapsaná jako nemovitá kulturní památka. Její napodobeniny stojí na řadě míst. "Inspirovali jsme například krajany v Austrálii, kteří si na předměstí Sydney postavili podobnou pec. Pečou v ní a je to pro ně místem scházení," řekl Kutlák.