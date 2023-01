Začalo první kolo volby prezidenta, voliči vybírají nástupce Miloše Zemana

V Česku začalo ve 14:00 první kolo přímé volby prezidenta republiky, který začátkem března ve funkci nahradí Miloše Zemana. Lidé si mohou vybrat z osmi kandidátů. Volební místnosti budou otevřené do 22:00 a po noční přestávce se znovu otevřou v sobotu od 08:00 do 14:00.

Za nejvážnější uchazeče jsou označováni bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel a předseda ANO a někdejší premiér Andrej Babiš. Mezi favority patří také bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. K jejich protikandidátům se řadí poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Odborářský předák Josef Středula, který však mezi favority nepatřil, v pondělí z voleb odstoupil.

Nejstarším adeptem je čtyřiasedmdesátiletý Bašta, nejmladší je čtyřiačtyřicetiletá Nerudová, která je po soudním zrušení registrace Denisy Rohanové jedinou kandidátkou. Před pěti lety kandidovali pouze muži, jejich průměrný věk byl 63 let. Průměrný věk současných kandidátů je 56,5 roku. Stejně jako před pěti lety je mezi kandidáty pět nestraníků.

Lidé by mohli vybrat hlavu státu už v nynějším prvním kole voleb, pokud by některý z uchazečů získal nadpoloviční většinu hlasů. V opačném případě se rozhodne za dva týdny ve volebním finále mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty. Výsledky hlasování budou zveřejňovány na volebním webu během sobotního odpoledne. V pondělí je projedná Státní volební komise.

První volební den v Česku začal v době, kdy kvůli časovému posunu například na zastupitelských úřadech v Austrálii už skončil. Na americkém kontinentu, kde se začalo volit ve čtvrtek, se připravují na zahájení druhého volebního dne, které začne až čtyři hodiny před koncem prvního volebního dne v Česku.

Voliči ve třetí přímé volbě prezidenta rozhodnou nejen o tom, kdo bude o státních svátcích klást věnce k památníkům, udělovat vyznamenání, čí portréty budou na poštovních známkách nebo ve veřejných budovách a kdo k nim bude na přelomu roku promlouvat z televizních obrazovek. Ovlivní zejména to, kdo bude mít právo jmenovat vládu, vedení ČNB, soudce a vysokoškolské činitele a kdo získá právo vetovat přijímané zákony, udělovat milosti a reprezentovat Česko při vrcholných jednáních.

Volit mohou všichni čeští občané, a to i prvovoliči, kteří 18. narozeniny oslaví teprve tuto sobotu. Volební místnosti najdou ve veřejných budovách podle místa bydliště. Od volební komise příchozí volič dostane prázdnou obálku s úředním razítkem, do níž vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta bez písemných úprav. Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní. Neplatné by byly jen ty oficiální lístky, které by byly přetržené nebo by nebyly vloženy do hlasovací obálky. Neplatným by byl hlas také v případě, pokud by v obálce byly lístky více kandidátů. Obálku s lístkem pak volič před komisí vhodí do volební schránky.

Stát za organizaci prezidentských voleb zaplatí asi 800 milionů korun. Prezidentští kandidáti mohou podle zákona vložit do kampaně každý maximálně 40 milionů korun, finalisté o deset milionů korun více. Na rozdíl od jiných typů voleb prezidentští kandidáti nebudou moci očekávat žádný příspěvek od státu na volební náklady. Budou muset naopak své výdaje vyúčtovat a případné nevyčerpané peníze věnovat na dobročinné účely.

Spolu s prezidentskými volbami se v desítce obcí konají místní referenda. Budou se konat v osmi krajích a také v pražských Řeporyjích. Většinou se týkají plánované výstavby, v Kladně bude předmětem referenda zákaz hazardu ve městě.

Weby Pavla a Zimy čelí hackerským útokům, kandidáti vesměs věří v postup do druhého kola

Zeman při hlasování v lánské škole na novinářský dotaz řekl, že nový prezident by měl mít hlavně velké politické zkušenosti. „Protože člověk, který v politice prakticky začíná a tyto zkušenosti nemá, je rizikem pro všechny občany, ale také sám pro sebe,“ uvedl. Vyjádřil přání, aby ten, kdo přijde do prezidentského úřadu po něm, nebyl automat na podpisy, aby to nebyl jenom ceremoniář, který každému uhne a každému vyhoví, aby to byl aktivní politik, který dokáže prosadit svůj názor. Zeman již dříve ve volbě podpořil Babiše.

Pavel odevzdal hlas v malé místnosti obecního úřadu v Černoučku na Litoměřicku, jeho cílem je postup do druhého kola a úspěch v něm. Chtěl by, aby současné prezidentské volby přinesly návrat ke komunikaci mezi lidmi a skupinami s rozdílnými názory, řekl novinářům. „Situace v zemi není dobrá. Hodně se štěpíme v názorech,“ řekl na dotaz, proč je důležité jít k volbám. Podotkl, že by různost názorů nevadila, kdyby skupiny s odlišnými postoji dokázaly spolu mluvit.

Babiš po hlasování v Průhonicích u Prahy uvedl, že by považoval za úspěch, kdyby postoupil do druhého kola. Pokud by ve volbách neuspěl, zůstane předsedou hnutí ANO. O sobě šéf největší opoziční strany řekl, že je jediný nezávislý kandidát. Babiš i Pavel do urny vhodili lístek se svým jménem, řekli, volební účast by podle nich mohla být vysoká.

Bašta dnes v Praze 6 po odevzdání hlasu uvedl, že věří ve svůj postup do druhého kola. Řekl, že neuvažuje o počtu získaných hlasů, ale evidentně by to muselo být někde nad 20 procenty. V případě neúspěchu by ve druhém kole voleb hlasoval, do urny by však vhodil prázdný lístek. Bašta to dnes řekl novinářům poté, co odevzdal hlas sám sobě.

Volba rozhodne o budoucnosti ČR, hlava státu má vliv a významné pravomoci, řekl Fischer. Za úspěch by považoval, kdyby dosáhl výsledku nad deset procent, sdělil novinářům ve volební místnosti v pražských Pitkovicích. Do volební urny vhodil hlas sobě.

Zima v pražské volební místnosti řekl, že věří ve svůj postup do druhého kola. Pozastavil se nad rozdělováním kandidátů na tři favority a ostatní, důvodem jsou podle něj jejich finanční možnosti. V Praze odevzdal hlas také Hilšer. Za úspěch by pokládal svůj postup do druhého kola, je ale realista, dodal.

Matematik a podnikatel Karel Janeček, kterého ministerstvo vnitra nezaregistrovalo jako prezidentského kandidáta, napsal na volební lístek Petra Pavla své jméno. Vyplývá to z fotografie, kterou zveřejnil na twitteru. Pokud takový lístek vhodil do urny, byl by zřejmě platným hlasem pro Pavla.

Weby prezidentských kandidátů Pavla a Zimy jsou pod hackerským útokem. Pavlova mluvčí Eva Hromádková uvedla, že podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za útokem stojí ruská skupina NoName057. Zimův web stejně jako Pavlův čelily napadení od hackerů již ve středu.

Bookmakeři sázkových kanceláří favorizují Pavla, dnes dopoledne měl kurz na vítězství průměrně 1,43:1. Na Babišovu výhru je kurz 3,5:1, má ale nejnižší kurz pro první kolo, tedy jeho postup do druhého kola je podle bookmakerů nejpravděpodobnější. Kurz na Nerudovou klesl i na 20:1. Zbylá pětice kandidátů je podle sázkových kanceláří outsidery. Z informací společností pro ČTK vyplývá, že lidé na letošní prezidentské volby vsadí výrazně víc než před pěti lety.

Čtvrteční debata na TV Nova, které se jako jediné zúčastnil i Babiš, s kurzy nehnula a měnily se jen minimálně. Na Nově ji ve čtvrtek večer sledovalo 1,91 milionu diváků starších 15 let, tedy 45 procent lidí u obrazovek. Překonala tak sledovanost superdebaty v České televizi i obou debat na kanálech Primy, vyplývá z údajů televizí o sledovanosti.