Podle Ipsos by v prvním kole vyhrál Babiš, těsně následovaný Pavlem

Bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš by nyní v prvním kole prezidentské volby dostal podle volebního modelu agentury Ipsos (ZDE) 28,6 procenta hlasů. V těsném závěsu za ním by byl někdejší vysoký představitel NATO a české armády Petr Pavel s 27,8 procenta, následovala by bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová s 24,6 procenta.

Z výsledků průzkumu, který agentura provedla 5. až 8. ledna, ale plyne, že zhruba třetina voličů stále není o své volbě rozhodnuta.

V porovnání s prosincovým průzkumem Ipsos si Babiš pohoršil zhruba o procentní bod a Nerudová ztratila půl bodu. Naopak Pavel si polepšil o 2,5 bodu.

Agentura uvedla, že výsledky tří kandidátů, kteří by v prvním kole bojovali o vítězství, jsou v rozmezí čtyř procentních bodů, proto nelze jednoznačně říci, který z nich by v daném termínu volby vyhrál. Statistická odchylka je v rozmezí plus minus tři body u kandidátů s velkou podporou až plus minus 1,2 bodu u kandidátů s malou podporou.

Největší potenciál k vítězství má podle Ipsos ale Pavel, který by měl nyní v prvním kole 38,8 procenta hlasů, pokud by ho volili všichni ti, kteří ho aspoň zvažují. Potenciál Nerudové činí 35,2 procenta a Babiše 34,2 procenta. Předseda ANO má však podle Ipsos nejsilnější voličské jádro. „Nejslabší jádro z kandidátů na prvních třech místech pak má Danuše Nerudová, o jejíž volbě je pevně přesvědčeno 13,2 procenta voličů,“ uvedla agentura.

Současně připomněla, že průzkum uskutečnila před nedělní debatou prezidentských kandidátů v České televizi, při níž se kandidatury vzdal odborový předák Josef Středula. Podle modelu Ipsos by v prvním kole voleb před touto debatou dostal 2,2 procenta hlasů. Lépe než on by z hlasování vyšel poslanec SPD Jaroslav Bašta s 5,8 procenta, senátor Pavel Fischer s pěti procenty hlasů a senátor Marek Hilšer s 3,3 procenta hlasů. Naopak méně než Středula by měli podnikatel Karel Diviš (dvě procenta) a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima (0,6 procenta).

Předpokládaná volební účast v prvním kole je 67 procent. Pětašedesát procent voličů podle Ipsos ví, koho bude tento týden volit. Šestadvacet procent má svého favorita, ale zatím nevylučuje změnu své volby, a devět procent těch, kteří se chtějí účastnit voleb, zatím ještě neví, koho bude volit, dodala agentura. Jejího průzkumu se v době od 5. do 8. ledna zúčastnila tisícovka lidí.

Volební modely z počátku ledna zveřejnily prostřednictvím televize CNN Prima News a České televize také agentura STEM a společnosti Data Collect a Kantar CZ. Podle STEM by v uvedené době vyhrál první volební kolo Babiš s 27,9 procenta hlasů následovaný Pavlem s 26,7 procenta a Nerudovou s 24,4 procenta. V modelu Data Collect a Kantar CZ se v čele umístil Pavel s 27,5 procenta hlasů. Babiš by podle něj získal 26,5 procenta a Nerudová 22 procent. Proti prosincovým průzkumům zmíněných agentur si Pavel polepšil a Nerudová pohoršila. Babišova podpora se v modelu STEM od prosince snížila, zatímco u Data Collect a Kantar CZ se nezměnila.

Median: Pavel by v prvním kole vyhrál nad Babišem, Nerudová si pohoršila

První kolo prezidentských voleb by počátkem ledna podle agentury Median vyhrál generál Petr Pavel se ziskem 29,5 procenta hlasů před bývalým premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem, který by získal 26,5 procenta hlasů. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová by skončila třetí se ziskem 21 procent, v porovnání s prosincovým modelem si znatelně pohoršila. Výsledky průzkumu z 5. až 9. ledna dnes agentura zveřejnila na on-line tiskové konferenci. Čtvrtina voličů si podle Medianu stále není jistá, koho bude volit.

Pavel i Nerudová by podle průzkumu porazili Babiše ve druhém kole se ziskem tří pětin hlasů. Pavel by vyhrál finále nad Babišem se ziskem 59 procent hlasů, Nerudová se ziskem 60 procent hlasů. Osm procent voličů by v obou případech bylo nerozhodnutých. Případný duel mezi Pavlem a Nerudovou by podle Medianu vyhrál generál se ziskem 56 procent hlasů při 17 procentech nerozhodnutých.

Průzkum agentury MEDIAN pro 1. kolo prezidentské volby | zdroj: Profimedia

V předchozím volebním modelu Medianu podle dat z 8. až 19. prosince by Pavel dostal 28 procent, Nerudová 27,5 procenta a Babiš 24,5 procenta hlasů. V hypotetickém druhém kole by Nerudová porazila Pavla poměrem 54 ku 46 procentům hlasů a Babiše v poměru 64 ku 36 procentům hlasů. S Pavlem by předseda ANO prohrál poměrem 37 ku 63 procentům. Všechny tři scénáře ale předpokládají vysokou volební účast, upozornil tehdy Median.

Počátkem ledna by podle průzkumu přišlo hlasovat 62 procent voličů a 20,5 procenta účast zvažuje. Dalších 17 procent by volit nešlo, přičemž 11 procent nepůjde určitě, uvedla agentura.

Bývalá rektorka Nerudová se v porovnání s prosincovým volebním modelem agentury propadla o 6,5 procentního bodu. Babiš i Pavel si naopak od prosince mírně polepšili. Statistická odchylka činí plus minus 3,5 procentního bodu.

Na čtvrté místo poskočil poslanec SPD Jaroslav Bašta, který by získal sedm procent hlasů, což je od prosince nárůst na dvojnásobek. Senátor Pavel Fischer by získal šest procent hlasů, další senátor Marek Hilšer čtyři procenta. Shodně 2,5 procenta hlasů by měli podnikatel Karel Diviš a odborový předák Josef Středula, který však nyní z voleb odstoupil. Outsiderem voleb zůstává bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, který by měl počátkem ledna podporu 0,5 procenta voličů.

Pouze polovina z tisícovky dotázaných si podle Medianu byla jistá tím, že půjde volit konkrétního adepta na prezidentský úřad. Dalších 26 procent volit chce, ale ještě neví jistě, koho bude volit. Desetina si je jistá svým favoritem, ale nikoliv účastí. Nejpevněji jsou rozhodnuti Babišovi a Pavlovi voliči, jichž je více než polovina. Pavel podle agentury posílil od prosince své volební jádro na Babišových 18,5 procenta voličů. Generálův volební potenciál činil 31 procent. V případě expremiéra to bylo 29 procent, u někdejší rektorky 23 procent.