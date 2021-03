Zmatečný nákup testů do škol: Babiš chce změnit specifikaci

Premiér Andrej Babiš žádá změnu specifikace pro nákup dalších pěti milionů antigenních testů do škol. Nechce, aby se u části testů zkoušela jejich kvalita. Uvedl to dnes Český rozhlas Radiožurnál.

Technickou specifikaci pro případný nákup antigenních testů na koronavirus do škol připravilo ministerstvo zdravotnictví. Nákup by měla obstarat Správa státních hmotných rezerv.

Školy v Česku jsou nyní kvůli epidemii koronaviru zavřené, ministerstvo školství má ale plán testování žáků. Babiš řekl ČRo, že ministerstvo zdravotnictví nepochopilo zadání, když spolu s resortem školství uložilo SSHR, aby část testů nechala před nákupem vyzkoušet. Ve čtvrtek se bude podle premiéra nákupem zabývat vláda.

„To zadání bylo úplně stejné jak u první soutěže, co dělalo ministerstvo vnitra, no a z nepochopitelných důvodů teď dělají ze státních hmotných rezerv zkušební laboratoř. Tady úplně si popletli roli,“ řekl Babiš. Podle informací ČRo má Správa státních hmotných rezerv nakoupit čtyři miliony testů podle nové specifikace s nutným atestem, zbylý jeden milion podle specifikace z měsíc staré zakázky ministerstva vnitra.

Ministerstvo zdravotnictví odmítá, že by doporučilo rozdělení nákupu, uvedl Radiožurnál. Úřad dnes na dotaz ČTK potvrdil, že doporučuje prověřit parametry testů. Podle mluvčí Barbory Peterové by mělo jít především o posouzení citlivosti a limitu detekce testů. Na základě těchto dat by pak zadavatel mohl vybrat nejvhodnější testy. „Toto nezávislé prověření parametrů může provést například Státní zdravotní ústav, případně může být využita metodika studie Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR,“ uvedla mluvčí.

Vláda minulý týden v pondělí rozhodla, že Správa státních hmotných rezerv shromáždí zásobu 7,65 milionu antigenních testů pro veřejný sektor a školy. K 2,65 milionu testů už nakoupených pro školy, které převede do Správy státních hmotných rezerv ministerstvo vnitra, hmotné rezervy nakoupí další testovací sady. Ministr školství Robert Plaga dnes ve Sněmovně uvedl, že by chtěl, aby se při testování ve školách používaly vedle antigenních také spolehlivější testy PCR. Antigenní testy jsou proti PCR zase levnější a jejich výsledek je rychle k dispozici.

V únoru vláda pro testování žáků vybrala čínské antigenní testy od společnosti Lepu, u kterých se odebírají vzorky z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy, podle některých odborníků ale nejsou spolehlivé. Objednávku 2,65 milionu testů zadalo ministerstvo vnitra. Část z nich se má nyní použít na testování zaměstnanců ve státní správě.

Vláda v únoru začala připravovat testování pro návrat posledních ročníků středních a základních škol a obnovení praktické výuky ve středních školách. Otevřené tehdy byly první a druhé třídy základních škol, speciální a mateřské školy. O testování dětí v nich se ale nehovořilo, i když i mezi nimi podle statistiků od ledna přibývalo nakažených. Kvůli zhoršení epidemie se nakonec testování ve školách neuskutečnilo a na výuku na dálku naopak přešly od 1. března i nejmenší děti.