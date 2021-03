Aktualizováno: Čínská firma odmítá poslat do ČR část testů do škol. Důvodem mohou být výrobní linky z Tchaj-wanu

Čínská společnost Singclean, u které si česká firma Masanta objednala dodávku pěti milionů antigenních testů pro školy, začala opět komunikovat standardním způsobem.

(AKTUALIZOVÁNO) Majitel společnosti Masanta Martin Ladyr věří, že čínský výrobce své závazky splní. ČTK to dnes sdělil mluvčí společnosti Masanta Aleš Povr. Radiožurnál dnes informoval o tom, že část dodávky čínský výrobce odmítá poslat, podle Ladyra čelila čínská firma nátlaku mocenských skupin.

Masanta vyhrála tendr na dodávku antigenních testů do škol, který vypsala Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Dnes od ranních hodin zaváží do skladů státních rezerv první část dodávky antigenních testů. Do skladů u Opavy tak dnes podle smlouvy dorazí 1,5 milionu výtěrových antigenních testů z přední části nosu. Cena jednoho testu vychází na 32 korun. Zbylých 3,5 milionu testů má Masanta dodat do 12. dubna.

Podle Lydera čelil Singclean mocenským tlakům, aby zbývající část antigenních testů pro školy nedodal. „I přes dlouhodobé korektní obchodní vztahy s Čínou, musela firma Masanta reagovat na dezinformační kampaň, která byla proti ní vedena. I když se zřejmě konkurenci nelíbí, že jsme státu nabídli požadované antigenní testy s naprosto zanedbatelnou marží a odhalili tak skutečné ceny antigenních testů, tak považuji za naprosto nepřijatelné, aby si brali za rukojmí naše děti,“ uvedl dnes v tiskovém sdělení Ladyr. Na vývoj situace měla podle něj pozitivní vliv i čínská ambasáda.

„Věřím, že čínský výrobce splní své závazky a my tak kromě do škol budeme moci i české veřejnosti nabídnout antigenní testy za 60 Kč, které plně pokryje státní příspěvek,“ uvedl majitel Masanty.

Masanta patří do stejné skupiny jako firma Good Mask, která vyrábí respirátory na linkách dodaných Tchaj-wanem. Česko je získalo poté, co zemi navštívil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Se společností Singclean spolupracuje Masanta od loňského jara. Souvislost s výrobními linkami dodanými Tchaj-wanem vidí pouze jako záminku. „Tady se využilo zákulisního konkurenčního boje. Velice neférovým způsobem,“ uvedl Ladyr.

(12:19, původní zpráva) Čínská společnost Singclean odmítá firmě Masanta, která má dodat pět milionů testů do škol, poslat část dodávky, uvedl dnes Radiožurnál. Masanta patří do stejné skupiny jako firma Good Mask, která vyrábí respirátory na linkách dodaných Tchaj-wanem. Podle majitele obou firem Martina Ladyra čelí čínský výrobce nátlaku mocenských skupin. Masanta z tendru kvůli problémům odstupovat nechce, testy shání na evropském trhu.

Masanta vyhrála tendr na dodávku antigenních testů do škol, který vypsala Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Prvních 1,5 milionu testů předá správě ve čtvrtek, Masanta je totiž z Číny získala v předstihu. Kamiony začnou dovážet testy do skladů ráno. „Včera (v úterý) nám tuto dodávku firma potvrdila,“ napsal redakci šéf SSHR Pavel Švagr.

Zbylé testy shání Masanta na evropském trhu. „V Evropě je těch testů velké množství,“ podotkl Ladyr. Nevylučuje ale to, že čínského výrobce ještě přesvědčí, aby objednané testy do Česka přece jen poslal. Zbylých 3,5 milionu antigenních testů musí Masanta do státních hmotných rezerv dodat do 12. dubna.

Politické souvislosti

Ladyr Radiožurnálu na otázku, kdo za údajným mocenským nátlakem stojí, odpověděl, že nechce být konkrétní. Z Česka údajně ale do Číny dorazily informace, které měly jeho firmu poškodit. „Je to na nižších politických patrech. Někdo s mocí a vlivem. Vykreslil nás jako démony, kteří se profilují proti Číně. Že podporujeme protchajwanskou politiku. Já se proti tomu vymezuji,“ uvedl Ladyr.

Masanta spolupracuje se společností Singclean od loňského jara, v pondělí ale Číňané otočili, testy do Česka nepošlou, uvedl Radiožurnál. Masanta vidí souvislost s výrobními linkami dodanými Tchaj-wanem pouze jako záminku. „Tady se využilo zákulisního konkurenčního boje. Velice neférovým způsobem,“ řekl Radiožurnálu Ladyr. Dodal, že se kvůli dodávce antigenních testů pro školáky obrátil i na čínskou ambasádu.

Ladyrova firma Good Mask provozuje 30 výrobních linek na výrobu respirátorů. Dvacet šest jich je z Číny, čtyři má od tchajwanského výrobce Autoland. Česko je získalo poté, co zemi navštívil předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Vystrčil se byl v úterý na výrobní linky respirátorů podívat spolu s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem. Při té příležitosti s Ladyrem o dodávce antigenních testů do škol mluvili. „Řekl mi, že zaregistroval jakési tlaky, které měly vést k tomu, aby se ta čínská firma, která mu má dodat antigenní testy, začala chovat nevstřícně. Jak to celé bude, čím to bylo způsobeno a kdo za tím stojí, to já nevím,“ uvedl Vystrčil.