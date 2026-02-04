Za vteřinu byste stáhli celý Netflix: Japonci vytvořili jen těžko uvěřitelný rekord v rychlosti internetu
4. 2. 2026 – 9:30 | Magazín | Jan Slavík
Japonci předvedli přenosovou rychlost, kterou je obtížné si vůbec reálně představit.
Pamatujete na doby, kdy jsme se připojovali k internetu pomocí vytáčených modemů? Přístroj nejdřív vydával zvuky jako by se snažil otevřít bránu do dimenze temných bohů, aby se nakonec (občas) konečně připojil a zarazil nás do křesel ohromující rychlostí připojení 56 kbps.
To jest 7 kilobytů za vteřinu. Průměrnou fotku byste si prohlédli za asi tak půlhodinu.
Představa, že jednou budeme sedět na gigabytové optice, kterou už má doma dneska kdekdo, a plynule sledovat filmy v rozlišení, které tenkrát ještě ani neexistovalo, by se v tu dobu zdála jako naprosté sci-fi.
A úplně přesně stejný pocit budí z dnešního úhlu pohledu zmínka rychlosti internetu, které dosáhli japonští vědci z Národního institutu pro informatiku a komunikační technologie (NICT). Těm se totiž podařilo přenést data rychlostí... A teď pozor: 1,2 petabitů za vteřinu. Zveřejnili to v tiskové zprávě.
To je milion a čtvrt gigabitů, případně tisíc terabitů, pokud už se vám povedlo zapomenout předpony jednotek.
Pro kontext: Na podobně mocném kabelu byste stahovali reálnou rychlostí zhruba 150 terabytů za vteřinu. Za sekundu byste tak stáhli například 75 plných harddisků. Celý Netflix by, pravda, trval trochu déle, ale při střízlivém odhadu byste kompletní knihovnu slavné streamovací služby stáhli tak do deseti minut.
Vědci využili 19jádrový optický kabel, díky kterém se podařilo násobit přenosovou rychlost. A data neposlali z jednoho konce místnosti na druhý: Ne, využili 86,1 kilometrů dlouhý kabel, v němž data poslali ještě po 21 smyčkách: Celková vzdálenost přenosu tak činila úctyhodných 1802 kilometrů.
Na o poznání kratší vzdálenost, 63 kilometrů, se Japoncům už dříve podařilo poslat data ještě šílenější rychlostí: 1,7 petabitů.
Momentálně je samozřejmě poněkud obtížné si představit, jak by se podobně z řetězu urvaná rychlost dala vůbec využít, vědci ale ujišťují, že dřív nebo později bude podobný průtok prostě nutný: „Kvůli rozvoji nových komunikačních technologií a služeb očekáváme explozivní nárůst objemů datových přenosů. Zavedení pokročilé informační a komunikační infrastruktury pak bude zkrátka potřeba,“ píšou.
Uvidíme, kdy se podobné přenosové rychlosti ukážou v praxi. Zatím se ale jedná o číslo, ze kterého se běžnému smrtelníkovi ledatak zatočí hlava.