Nových případů žloutenky A bylo letos 370, proti loňskému lednu trojnásobek
4. 2. 2026 – 9:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nových případů žloutenky A (VHA) lékaři podle zprávy Státního zdravotního ústavu zaznamenali letos zatím 370.
Oproti loňskému lednu je případů v celé ČR zhruba třikrát víc, za celý rok jich bylo 3255. V letošním roce ale odborníci očekávají postupný útlum epidemie. Nejvíc nakažených přibylo letos v lednu v Jihomoravském kraji, a to 129, a v Praze, 105.
"Ze zkušenosti z předchozích let, kdy nárůst a následný pokles počtu případů VHA obvykle trval tři roky, lze předpokládat během roku 2026 postupné snižování počtu hlášených případů onemocnění," uvedli ve zprávě odborníci SZÚ. Ke zlepšení situace podle nich mohou přispět také lepší dostupnost očkovacích látek a ochota k očkování.
Zatímco v prvních měsících loňského roku bylo nejvíc nakažených v Praze, koncem roku zaznamenala nárůst zejména jižní Morava. Nové případy tam lékaři zaznamenali v komunitě lidí bez domova a mezi studenty vysokých škol.
Inkubační doba nemoci trvá až 50 dní, většina lidí nemusí mít příznaky včetně typického zežloutnutí. Nakažení jsou povinně léčeni ve zdravotnickém zařízení. Loňské počty nových případů byly nejvyšší od 80. let minulého století. V předešlých letech byly případů řádově stovky, většinou nižší.
"Vzhledem k tomu, že Česká republika patřila v posledních desetiletích mezi země s relativně nízkým výskytem virové hepatitidy A a onemocnění má, navzdory občasným epidemiím, dlouhodobě sestupný trend, je velká část české populace k onemocnění vnímavá, tedy mohou se nakazit," píše se ve zprávě.
Hepatitida A se přenáší stolicí nemocného nebo infikovaného člověka a k nakažení stačí velmi malé množství virových částeček. Člověk se může nakazit například ze špatně umytých rukou po použití toalety, z nich se může virus dostat například na nákupní košík, držadlo v MHD nebo zábradlí. Podle odborníků je virus hepatitidy A velmi odolný a dlouho přežívá zejména v chladném a vlhkém prostředí.
Počty případů žloutenky (hepatitidy) A v ČR:
|Rok
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026*
|Počet případů
|930 (123*)
|772
|211
|240
|183
|210
|70
|66
|636
|3255
|370
Zdroj: Státní zdravotní ústav
*do 1. února