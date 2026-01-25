Dnes je neděle 25. ledna 2026., Svátek má Miloš
25. 1. 2026 – 13:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Japonsko míří k dopravní revoluci. Vyvíjí vlak, který se blíží rychlosti letadla
ilustrační fotozdroj: Profimedia
Představte si cestu vlakem, která netrvá celé dopoledne ani několik hodin, ale sotva čas na jednu kávu. Právě k tomu se Japonsko nebezpečně blíží. Země vycházejícího slunce totiž pracuje na nejrychlejším vlaku světa, který by měl dosahovat rychlosti až 600 kilometrů za hodinu. Informovala o tom televize Euronews.

Nový vlak řady L0, vyvíjený a testovaný společností Central Japan Railway Company (JR Central), využívá technologii magnetické levitace – maglev. Díky ní se vlak během jízdy nadzvedne nad koleje a doslova „klouže“ vzduchem. Tření, které běžně zpomaluje klasické soupravy, se tím prakticky eliminuje. Výsledkem je rychlost, která ještě donedávna patřila spíš do sci-fi filmů než do reality železniční dopravy.

Bude to nejrychlejší vlak na světě

Při testech už vlak dosáhl rychlosti 603,5 kilometru za hodinu, čímž výrazně překonal dosavadního rekordmana – čínský šanghajský maglev, který jezdí maximálně 460 kilometrů za hodinu. Pro srovnání: nejrychlejší evropské vlaky, jako je francouzský TGV nebo italský AGV Italo, se v běžném provozu pohybují mezi 300 a 350 kilometry za hodinu.

profimedia-0325654666 zdroj: Profimieda

Tokio–Ósaka za hodinu? Brzy realita

Ambice Japonska ale nekončí u rekordních čísel. Cílem projektu je zkrátit cestu mezi Tokiem a Ósakou na pouhou jednu hodinu. Dnes přitom stejná trasa zabere podle typu vlaku zhruba dvě hodiny a dvacet minut až čtyři hodiny. Pokud se plán podaří naplnit, půjde o jeden z největších posunů v moderní dopravě posledních desetiletí.

Projekt zároveň ukazuje, jak vážně Japonsko bere budoucnost veřejné dopravy. Nejde jen o rychlost, ale i o efektivitu, ekologii a komfort – vlak poháněný elektřinou má být alternativou ke krátkým vnitrostátním letům a přetíženým silnicím.

Více než technologie. Symbol budoucnosti

Řada L0 není jen technickým experimentem, ale také symbolickým návratem Japonska na špičku světových inovací. V zemi, kde jsou vlaky dlouhodobě synonymem přesnosti, spolehlivosti a respektu k cestujícím, se znovu posouvají hranice toho, co je možné.

Jak upozorňuje Euronews, pokud se projekt podaří dotáhnout do běžného provozu, může změnit nejen způsob cestování v Japonsku, ale i globální pohled na železniční dopravu jako takovou. Rychlost, která byla dříve vyhrazena letadlům, se tak může stát každodenní realitou na kolejích.

