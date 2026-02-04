Dnes je středa 4. února 2026., Svátek má Jarmila
4. 2. 2026 – 8:40 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na středu 4. února: Nepropásněte člověka, který vám dnes vstoupí do života
zdroj: Freepik.com
Máte v plánu důležitý podpis smlouvy nebo schůzku, která vám může změnit kariéru? Středa pod vlivem Panny a Merkuru je tím nejlepším dnem, kdy jednat, ale pozor před večerním propadem nálady. 

Středa 4. února 2026 bude dnem, kdy se vyplatí mít oči otevřené a uši na stopkách. Čeká nás silný vliv planety Merkur, která je nejen vládcem dnešního dne, ale i znamení Panny, ve kterém se právě nachází ubývající Měsíc. Výsledkem je ideální konstelace pro obchod, cestování a navazování klíčových kontaktů.

Síla komunikace a týmový duch

Přechod mezi 17. a 18. lunárním dnem přeje všem, kteří nezůstávají sedět v koutě. Pokud vás čeká týmová porada, vyjednávání o podmínkách smlouvy nebo důležitá služební cesta, hvězdy stojí při vás. Vaše myšlenky budou jasné, argumenty pádné a schopnost přesvědčit ostatní dosáhne svého vrcholu.

Na co se dnes zaměřit:

  • Obchod a právo: Ideální čas pro podepisování smluv, uzavírání dohod a důležitá obchodní jednání.

  • Nová setkání: Nepodceňujte dnešní náhodná seznámení. Člověk, kterého dnes potkáte- ať už v práci, nebo v soukromí- může v budoucnu sehrát zásadní roli ve vašem životě.

  • Zdravotnictví: Dnešek je mimořádně příznivý pro lékaře, farmaceuty a všechny pracovníky v medicíně. Diagnózy budou přesné a léčebné postupy efektivní.

Večerní melancholie a síla minerálů

Zatímco den bude dynamický a plný lidí, s přicházejícím večerem se může dostavit pocit osamělosti nebo vnitřní prázdnoty. Je to přirozený dozvuk silné mentální aktivity dne. Pokud ucítíte, že na vás padá splín, sáhněte po šperku s citrínem. Tento sluneční kámen dokáže rozptýlit negativní energii, prohřát duši a vrátit vám ztracený optimismus.

Tip pro tento den: Buďte dnes aktivní v síťování (networking). Každá podaná ruka nebo vyměněný kontakt má dnes dvojnásobnou hodnotu.

Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

