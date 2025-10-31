Za svatomartinskou husu letos pořádně připlatíte, ceny letí vzhůru
31. 10. 2025 – 9:07 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Kdo si chce letos pochutnat na tradiční svatomartinské huse, musí sáhnout hlouběji do kapsy. Chlazené husy budou oproti loňsku až o deset procent dražší. Důvodem jsou rostoucí náklady na krmivo, energie i mzdy, a navíc hrozí, že domácí produkce zdaleka nepokryje hlad po husím mase.
Ceny stoupají, poptávka zůstává
Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé letos v Česku vyrostlo asi 145 tisíc hus a dalších 10 500 bylo dovezeno pro výkrm. Ani to ale nebude stačit. „Cena tuzemských hus bude o jednotky procent vyšší oproti loňskému roku, maximálně do deseti procent. Chovatelé mají vyšší náklady především na chovný materiál, mzdové náklady, cena krmných směsí pro menší chovatele je vyšší,“ uvedla Dlouhá.
Zájem o svatomartinské husy je přesto obrovský. Podle Dlouhé si lidé rezervují husy měsíce dopředu, aby měli jistotu, že na svatého Martina nebude stůl prázdný. „Volné husy jsou většinou ty dražší, které prodávají prostředníci. Levnější jsou živé husy, které si musí zákazník popřípadě porazit. Levnější budou i husy a její kříženci ve velkých obchodech v promo nabídkách,“ dodala.
Za kilogram husy připravené k pečení ze dvora tak letos zaplatíte mezi 250 a 350 korunami. To znamená, že svatomartinská večeře pro čtyřčlennou rodinu může vyjít i na více než tisíc korun.
Více svobody pro farmáře, ale i více rizik
Novinkou je, že od září mohou drobní farmáři prodávat ze dvora až 2000 kusů drůbeže ročně, zatímco dříve směli jen 35 kusů týdně. „Nezáleží přitom, kdy se farmáři pro prodej rozhodnou, všech 2000 hus tak mohou prodat během pár dní v listopadu, což je pro chovatele hus velká výhoda,“ vysvětlila Dlouhá.
Ani tak se ale Česko bez dovozu neobejde. Loni se do země přivezlo přes 2000 tun vodní drůbeže – tedy více než trojnásobek domácí produkce. „Masa vodní drůbeže se dováží v období od října až do prosince každoročně okolo 2000 tun každý tento měsíc. Během roku jsou jinak měsíční dovozy masa vodní drůbeže zhruba v rozmezí od 300 do 1000 tun za měsíc,“ popsala Dlouhá.
Maďarské husy a stín ptačí chřipky
Husy a kachny se do Česka vozí hlavně z Maďarska, odkud pochází přibližně 60 procent veškerého dovozu. Další dodávky směřují z Polska, Slovenska a Francie.
Jenže s příchodem chladnějších měsíců se objevuje i nepříjemné riziko – ptačí chřipka. „Chovatelé ale s příchodem podzimu musí být obezřetní z důvodu možnosti nákazy ptačí chřipkou, kdy ohniska jsou již v sousedních zemích, především v chovech v Německu,“ varuje Dlouhá.
Letošní svatomartinská husa tak bude nejen dražší, ale možná i vzácnější. Kdo chce jistotu, měl by si ji zarezervovat co nejdřív – jinak mu místo husy zůstane na stole jen zelí a knedlík.