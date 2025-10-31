Dnes je pátek 31. října 2025., Svátek má Štěpánka
31. 10. 2025 – 9:05 | Zprávy | Anna Pecena

Slevy v Penny: Jak se v akci vykrádá regál za regálem
Penny marketzdroj: AI DALL-e
Výběr nejžhavějších slev od 30. října do 5. listopadu 2025 – a to jen v Penny Marketu

Ovoce letí dolů, ceny také

Uvědomili jste si někdy, že mandarinky mohou být levnější než čaj? No, ve Penny Market tomu tak právě je: 1 kg mandarinek za pouhých 19,90 Kč, což je pokles o více než polovinu oproti běžné ceně.

K tomu přidejme borůvky (125 g za 24,90 Kč) a hrozny modré (1 kg za 44,90 Kč) — a ovocný regál se stává bitevním polem pro kupce.  V tomto týdnu platí: buď skončíš s košíkem plným slev, nebo s prázdnou vidličkou.

Základní potraviny za neuvěřitelné ceny

Než si budete stěžovat, že mléko opět zdražilo: objevte mikro­ super­ výhodu. Vejce 10 ks za 39,90 Kč (tedy 1 ks za 3,99 Kč) – to už není nákup, to je výzva. Máslo (82 %) 250 g za 44,90 Kč, mouka Karlova Koruna 1 kg jen za 10,90 Kč.

To znamená, že i při pomalejším tempu nákupu můžete ušetřit víc než za celý měsíc pečiva.

Domácnost se nezapomíná: čističe, papíry, konzervy

Co udělá dobrý nákup domácnosti? Když ve stejném košíku skončí i WC gel za 44,90 Kč (s kartou Penny) a dětské ubrousky Linteo Baby za 21,90 Kč .A když přidáte konzervu pro kočky 415 g za 9,90 Kč – i vaše čtyřnohá slečna bude spokojená.

Ano, i domácnost teď jede v rychlém slevovém pásu – kdo nevyskočí včas, riskuje, že supermarket vyprázdní regály dřív, než stihnete říct „výhodná nabídka“.

Jak se připravit, abyste nevycházeli jako poražený

  • Toaleťák, dětské ubrousky, konzervy, ovoce – mám seznam a jdu rovnou na ringu.

  • Pozor na kartičku Moje PENNY. Některé ceny platí jen s ní (např. WC gel).

  • Do stěrkování košíku se pusťte co nejdřív, akce platí jen do středy 5. 11. 2025. 

  • A hlavně: nesledujte leták jen ze sedačky. Vezměte košík, boty na procházku, adrenalin v Penzionu Slev – a vyrazte!

Takže shrnuto: tenhle týden v Penny Marketu jsou ceny motorem závodu. Kdo přijde pozdě, ten slevy prostě nechytí. Nenechte si ujít tuhle šanci na výhodný nákupní výpravu. Zítra už možná bude stát jen prázdné místo tam, kde dnes čeká mandarinka za 19,90 Kč.

