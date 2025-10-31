Dnes je pátek 31. října 2025., Svátek má Štěpánka
Buďme rádi za seniory v zaměstnání - populace klesá a jejich zkušenosti drží ekonomiku v chodu

31. 10. 2025 – 9:09 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Buďme rádi za seniory v zaměstnání - populace klesá a jejich zkušenosti drží ekonomiku v chodu
zdroj: Freepik.com
Možná nejsou tak rychlí a s moderními technologiemi občas bojují. Ale mají něco, co se nedá nahradit – zkušenost, klid, nadhled a loajalitu. V době, kdy pracovní trh čelí nedostatku lidí, jsou právě senioři těmi, kdo drží tempo i rovnováhu.

Podíl lidí nad 60 let v Česku každoročně roste. Zatímco počet mladých pracovníků klesá, lidé v předdůchodovém a důchodovém věku zůstávají aktivní déle než kdy dřív.

Populace stárne, pracovní trh se mění

Podíl lidí nad šedesát let v Česku rok od roku roste a podle Českého statistického úřadu dnes tvoří téměř pětinu celé populace. Jen za poslední dekádu se počet seniorů zvýšil o více než 23 %, zatímco mladých pracovníků naopak ubývá. Index stáří – tedy počet osob nad 65 let připadajících na sto dětí – se pohybuje už kolem 130, což znamená, že seniorů je výrazně víc než dětí.

Na trhu práce se tento trend odráží stále silněji. V současnosti pracuje více než 20 % osob starších 65 let, a čísla nadále rostou. Důvody přitom nejsou jen ekonomické. Mnoho starších lidí se rozhoduje zůstat v práci dobrovolně – chtějí být součástí kolektivu, předávat zkušenosti mladším a cítit, že jsou stále potřební.

Zajímavé je, že většina pracujících seniorů dnes působí v oblasti služeb, méně pak v fyzicky či technologicky náročných profesích. Podle dat ČSÚ se do kanceláří a obchodů přesunulo téměř sedm z deseti aktivních pracovníků nad šedesát let. Přesto zůstávají nedoceněným potenciálem – tvoří sice stabilní a loajální část pracovní síly, ale stále čelí předsudkům zaměstnavatelů i problémům s adaptací na nové technologie.

Co zaměstnavatelům senioři skutečně přinášejí

Zaměstnávat starší pracovníky má řadu výhod, které si firmy začínají uvědomovat až v posledních letech. Především přinášejí zkušenosti, které se nedají nahradit ani vygooglit. Umí řešit krize s klidem a nadhledem, mají přirozený respekt a díky dlouholeté praxi dokážou rozpoznat problémy dřív, než vzniknou.

Další silnou stránkou je loajalita. Senioři většinou nemění práci kvůli drobným benefitům nebo módním trendům. Zůstávají věrní, spolehliví a stabilní – a v době, kdy se firmy potýkají s častou fluktuací mladších zaměstnanců, je to obrovská výhoda.

Zkušenější kolegové navíc působí jako mentoři. Učí mladší pracovníky zodpovědnosti, trpělivosti i mezilidské komunikaci. V dobře fungujícím týmu vytvářejí rovnováhu – zatímco mladší kolegové přinášejí inovace, starší dodávají jistotu, kontext a zkušenost.

Z pohledu firemních hodnot jsou často i nositeli firemní kultury. Pamatují začátky, rozumí historii společnosti a přirozeně ji předávají dál. A nakonec – jejich přítomnost má pozitivní dopad i na atmosféru v týmu. Umí uklidnit napětí, nepodléhají stresu a mají zdravý odstup od zbytečných dramat (samozřejmě najdou se i výjimky potvrzující pravidlo).

Každá strana má svůj rub i líc

Zaměstnávání starších pracovníků s sebou ale nese i určité výzvy. Ne každý senior zvládá vysoké pracovní tempo, změny prostředí nebo tlak na výkon. Někteří se hůř přizpůsobují novým technologiím či digitalizaci procesů, která je dnes téměř v každé profesi samozřejmostí.

Pro zaměstnavatele to znamená nutnost větší trpělivosti i ochotu přizpůsobit pracovní podmínky – například zkrácenými úvazky, pružnou pracovní dobou nebo možností pracovat z domova. Když však firma tuto cestu zvolí, často se jí to několikanásobně vrátí – v loajalitě, kvalitě odvedené práce a přátelské atmosféře v týmu.

Zkušenosti z firem, které seniory aktivně zapojují, navíc ukazují, že se zvyšuje soudržnost kolektivu. Mladší kolegové získávají jistotu a inspiraci, zatímco starší se cítí potřební a respektovaní. Generační spolupráce pak není přítěží, ale přirozeným způsobem, jak udržet rovnováhu i lidskost v pracovním světě.

Kde se senioři nejvíce uplatňují

Podle statistik Českého statistického úřadu se většina pracujících seniorů uplatňuje v oblasti služeb, kde tvoří téměř sedm z deseti všech ekonomicky aktivních lidí nad šedesát let. Typicky jde o profese, které staví na komunikaci, zkušenosti a mezilidském kontaktu – například obchod, administrativa, školství, zdravotnictví nebo sociální služby.

Velká část seniorů se také zapojuje do údržbových, technických a řemeslných profesí, kde jejich praxe a zručnost bývá nenahraditelná. Často pomáhají i formou částečných úvazků nebo brigád, a to nejen kvůli příjmu, ale i kvůli pocitu, že jsou stále součástí společnosti.

Naopak méně časté je jejich zastoupení v oborech s vysokým tempem technologických změn, jako je IT nebo digitalizace. Přesto se i zde objevují první vlaštovky – například menší firmy, které propojují mladé digitální specialisty s mentory z řad zkušených manažerů. Ukazuje se, že právě tato kombinace energie a zkušenosti přináší nejlepší výsledky.

Řemesla už možná zůstanou jen v jejich rukách

Zatímco mladší generace často míří k počítačům a do kanceláří, právě senioři stále drží při životě tradiční řemesla. Truhláři, švadleny, zámečníci, zedníci nebo opraváři – to jsou profese, které by bez jejich zkušeností a poctivé práce pomalu mizely. Mnozí z nich se učili ještě přímo od mistrů – osobně, trpělivě, s respektem k detailu. Ne z videí na internetu, ale z praxe, kde každá chyba něco znamenala.

Dnes jsou tak nejen pracovní silou, ale i strážci dovedností, které by jinak upadly v zapomnění. Řemeslo totiž není jen o manuální zručnosti – je to i způsob myšlení, pečlivost a vztah k výsledku, který už mladší generace často vyměňuje za rychlost a efektivitu.

Firmy, které seniory v řemeslných profesích zaměstnávají nebo s nimi spolupracují externě, si jejich přístup velmi cení. Oceňují jejich spolehlivost, preciznost i zodpovědnost – přestože tempo práce bývá pomalejší, kvalita výsledku je často bezkonkurenční. V mnoha případech se starší kolegové stávají mentory učňů a mladých řemeslníků, kterým předávají nejen zkušenost, ale i úctu k poctivé práci

Budoucnost práce není o věku, ale o hodnotách. Věk by neměl být překážkou, ale příležitostí. Mladí přinášejí energii a nové nápady, starší kolegové zase jistotu a zkušenost. Teprve když se tyto dvě síly spojí, vzniká tým, který funguje s rovnováhou i respektem.

Zdroje:
ČSÚ, oecd.org, statistikaamy.csu.gov.cz, expats.cz
