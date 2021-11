Za koňku ho zavřeli, ale byl předobrazem verneovského hrdiny

Jules Verne si svou slavnou Cestu kolem světa za 80 dní a jejího hlavního hrdinu Philease Fogga nevycucal z prstu. Předobrazem mu byl podnikatel s příznačným jménem.

George Francis Train (1829-1904) byl americký podnikatel, spisovatel, výstřední cestovatel a bojovník za práva žen. Během epidemie žluté zimnice v New Orleans přišel ve čtyřech letech o oba rodiče a byl vychováván prarodiči v Bostonu podle přísných zásad metodismu.

V mládí pracoval jako obchodník v Chicagu a od roku 1853 v Austrálii. V roce 1860 odjel do Anglie, kde v Birkenheadu a Londýně zřídil koněspřežné dráhy, které se staly velmi oblíbenými. Protože však koleje vyčnívaly nad povrch vozovky, byly trnem v oku londýnské radnici.

A tak úřady zakročily a Train byl dokonce zatčen kvůli „omezování veřejného života“, protože koleje postavil bez povolení. Provoz koňky byl ukončen a koleje opět odstraněny. Trvalo dalších deset let, než v Británii vydali příslušný dopravní zákon, který měl podobným výstřelkům napříště zabránit.

Train (lepší příjmení pro podnikatele v železnicích prostě nevymyslíš!) se po dvou letech vrátil do USA a podílel se na založení železnice Union Pacific Railroad a společnosti Crédit Mobilier of America. Byl i nadále úspěšný v podnikání, mimo jiné jako rejdař a realitní makléř. Zůstal aktivní především v oblasti železnic, například u Atlantic and Great Western Railroad v Pensylvánii, pro jejíž financování se mu dokonce podařilo získat španělskou královnu. Kromě toho napsal jedenáct knih, neúspěšně kandidoval v prezidentských volbách v USA v roce 1872 a tvrdil, že mu australští revolucionáři nabídli, aby se stal prezidentem australské republiky, která má být založena.

V roce 1870 podnikl svou první rozsáhle propagovanou cestu kolem světa, která inspirovala Julese Verna k napsání románu Cesta kolem světa za osmdesát dní z roku 1873. Trainova druhá cesta kolem světa v roce 1890 trvala necelých 68 dní, třetí a poslední cestu podnikl v roce 1892 a zabrala mu jen 60 dní.

George Francis Train | zdroj: Profimedia