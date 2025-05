Amfora z mořského dna odhalila historické tajemství

7. 5. 2025 – 10:50 | Zpravodajství | Alex Vávra

Pod mořskou hladinou ležela po staletí zapečetěná nádoba z potopené lodi, která mizela v mlze dějin. Teď byla otevřena – a její obsah může odhalit tajemství, která měla zůstat navždy pohřbena.

Vypadá to jako začátek dobrodružného filmu: hluboko pod hladinou Středozemního moře, u pobřeží turecké Antalye, narazil potápěčský tým na vrak lodi, která se ztratila před více než tisíci lety. A na její palubě – pečlivě ukrytá v bahně a písku – stála zapečetěná amfora. Neotevřená. Nedotčená. Dokonalá časová kapsle z dob, kdy se po moři plavili obchodníci, poutníci a snad i pašeráci tajemství. Tahle amfora nebyla obyčejná. Její hrdlo bylo dosud pevně uzavřené – po více než tisíciletí. „Něco takového se nestává. Je to unikát světového významu,“ uvedl vedoucí výzkumu Hakan Öniz. „V amfoře může být víno, rybí omáčka, olivový olej, ale i něco, co dnes nedokážeme ani pojmenovat. Je to jako otevřít zakázanou komnatu historie.“

zdroj: Profimedia.cz

K vraku se potápěl dvacetičlenný tým s pomocí podmořských robotů. Ležel v hloubce 45 až 50 metrů, kde světlo téměř neproniká a tlak drtí vše, co se tam pokusí přežít. Přesto právě tam odpočíval artefakt, který má potenciál přepsat historické učebnice. Jakmile byla amfora vylovena, převezli ji do laboratoře, kde se s ní zacházelo jako s posvátným předmětem. Vědci ji pečlivě vlhčili, aby povrch nezačal praskat, a pak – za použití kladívek, dlát a mikroskopů – začali pomalu otevírat její hrdlo. Trvalo to hodinu. Jediný chybný pohyb a tisíciletá nádoba by mohla být navždy zničena. První analýzy ukazují na víno – zřejmě pocházející z oblasti dnešního tureckého města Tekirdağ.

Jenže loď vyplula z Gazy – a tamní obyvatelé víno nepili. Pro koho tedy bylo určeno? Vědci se domnívají, že šlo o dar – snad pro křesťanské poutníky nebo návštěvníky Jeruzaléma. Ale proč by někdo převážel drahocenný náklad přes tak nebezpečné vody? Loď zřejmě navštěvovala přístavy napříč Středozemím a na svou poslední cestu vyrazila právě z Gazy. Možná ji zastihla náhlá bouře. Možná šlo o útok. Anebo se někdo snažil, aby tenhle náklad už nikdy nikdo neviděl.

„Teď nás čekají měsíce testování,“ říká vědec Asiltürk Ersoy. „Musíme pochopit, co se s amforou stalo pod mořskou hladinou – jaké změny způsobily tlak, teplota, slanost. Věda není o jednom výsledku – vše musí být potvrzeno různými metodami.“ Kromě chemických a biologických testů se tým opírá i o historické záznamy z 9. a 10. století. Ty by mohly pomoci určit, kdo vlastně loď vyslal a kam směřovala. Mluví se o benediktinských mniších, byzantských úřednících, ale i o pašerácích, kteří využívali poutnických tras k transportu zakázaného zboží.

Tato amfora není jen stará nádoba. Je to zpráva z minulosti. Neuvěřitelně zachovalá kapsle, která čekala přes tisíc let, než se jí někdo odváží dotknout. A teď, když byla otevřena, je možná jen otázkou času, než se dozvíme něco, co otřese naším vnímáním historie. Co přesně obsahovala? Pro koho byla určena? A proč skončila na dně moře? Jedno je jisté: tahle loď duchů konečně začala vyprávět svůj příběh. A my ještě nevíme, jestli jsme na něj připraveni.