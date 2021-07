Z hrádku, který hostil Husa, zbyly ruiny. Přesto stojí za návštěvu

Některá sídla zub času řádně nahlodal, půvab jim však zůstává. K nim patří i Kozí hrádek na jihu Čech. V okolí oblíbeného výletního místa je navíc řada dalších zajímavých cílů - včetně historického města Tábor.

Zřícenina Kozí hrádek stojí v lesích nad Kozelským potokem poblíž Sezimova Ústí. Nejstarší záznamy o sídle jsou ze 70. let 14. století, kdy bylo v majetku Vlčka z Kozího. Nejslavnějším, byť jen krátkodobým obyvatelem se však stal Mistr Jan Hus.

Na pozvání tehdejšího majitele hradu Jana z Ústí sem Hus dorazil roku 1413, nedlouho poté, co na něj byla na podzim 1412 uvalena zostřená klatba a opustil Prahu. Hus se na hradě věnoval psaní, ale také kázal a poslechnout si ho prý přicházeli jak ústečtí, tak i lidé, kteří bydleli mnohem dál. Na jaře 1414 Hus nakrátko odjel do Prahy a později se vrátil na jih - ovšem do Sezimova Ústí. Z kraje ho pak definitivně vyhnala už v létě téhož roku zřejmě vlna moru, ale možná také úmrtí hostitele.

Rozebrat i vykopat

Už roku 1438 zachvátily hrad plameny a není zcela jasné, co mu zkázu přineslo. Kozí hrádek stál na celkem přístupném místě a podle nejpodporovanější verze ho vypálilo vojsko Albrechta II. Habsburského, v té době obléhající Tábor. Obnovy už se hrad každopádně nedočkal, v dalších staletích si z něj lidé naopak odnášeli stavební materiál.

Kozí hrádek zaujme i malé návštěvníky | zdroj: Profimedia.cz

V 80. letech 19. století se však do věci vložil August Sedláček, vyučující na táborském gymnáziu, a další historičtí nadšenci. Na Kozím hrádku se začalo kopat a byl odkryt zbytek obytné věže. O pár desítek let později se do dalších záchranných prací pustil regionální archeolog Josef Švehla. Během patnáctiletého výzkumu našel se svými spolupracovníci stovky historických exponátů, které putovaly do muzea v Táboře. V průběhu 20. století průzkumy pokračovaly. Alespoň pozůstatky hradu byly každopádně zachovány - a zakonzervovány.

Rovnou po červené

Ke zřícenině dojdete po červeně značené turistické stezce od Sezimova Ústí. V trasách o délce zhruba 10 kilometrů pak můžete výlet sem spojit třeba s návštěvou Knížecího rybníku.

Z Kozího hrádku zbyly pozůstatky hradního jádra a zdí a studna. V současnosti je zde i komiksová naučná stezka, kde se návštěvníci dozvědí víc o historii a rozhodně se neunaví - stezka totiž nemá ani kilometr. Na Kozím hrádku se také konají bohoslužby pod širým nebem i svatby. A poblíž stojí lesní restaurace.

Kozí Hrádek | zdroj: Profimedia.cz

Před hrádkem byla také v roce 2015 u příležitosti 600. výročí Husova upálení vysazena pamětní lípa. Ostatně před staletími Hus kázal nedaleko hrádku "pod lipou". Poblíž je i sokolská mohyla vybudovaná pro změnu v roce 1924 kvůli výročí 500 let od smrti Jana Žižky z Trocnova.