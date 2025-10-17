Vztah za moc nestál? Matka Natálky Jiráskové po rozchodu s Mišíkem: "Je maximálně spokojená"
17. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Dceřino soukromí sice chrání, něco málo však prozradila.
Zpěvák Adam Mišík a modelka Natálie Jirásková ohledně svého vztahu mlžili, tajili, vyhýbali se odpovědi.
Spekulace o rozchodu sílily víc a víc, až se nakonec Natálka odhodlala všechno potvrdit a přiznala, že už je sama a že rozchod proběhl o dost dřív, než se o něm začalo veřejně mluvit: „My už jsme spolu s Adamem nebyli od března.“
Někdo by možná po konci tříletého vztahu čekal slzy, splín a tělo bez duše. Natálka ale vystřihla naprostý opak: Vyrazila si v klídku na dovolenou, odkud provokovala fotkami v plavkách a prohlášeními, jak se má skvěle.
„Je to samozřejmě v něčem takové jako zvláštně osvobozující. Najednou máte čas soustředit se na sebe a nemusíte řešit problémy cizích,“ pochvalovala si.
Nedávno si navíc zařídila vlastní bydlení, které zcela úmyslně s nikým nesdílí a nesjpíš ani nehodlá.
Pozitivní rozpoložení potvrdila Blesku i její maminka, Iva Kubelková: „Myslím si, že Natálka je teď maximálně spokojená. Zda někoho má, nebo nemá, je otázka na ni, je dospělá žena. Hodně si toho naložila a má starostí až nad hlavu,“ prozradila.
„Je to přirozený vývoj, že se Natálka osamostatnila a zařídila si svůj život. Dostala se na vysokou školu na Univerzitu Karlovu a do toho pracuje. Ať už má spolupráce na sociální síti, nebo pomáhá v jedné firmě, má toho opravdu hodně. Je to chytrá holka, která si svůj osobní život vzala do svých rukou,“ pochválila dceru.
Žádný smutek za Mišíkem, s nímž Natálka tři roky bydlela, tak evidentně nedrží ani mladá modelka, ani její slavná maminka,