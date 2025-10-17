Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině
17. 10. 2025 – 8:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se sejdou v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině uvedl na sociální síti Truth Social americký prezident po svém dnešním telefonátu s Putinem.
Rozhovor se uskutečnil z iniciativy ruské strany a Putin přesvědčoval Trumpa, že dodávka amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajině by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům, řekl novinářům Putinův poradce Jurij Ušakov. Trump s Putinem v létě jednali na Aljašce, mír na Ukrajině to ale nezajistilo.
Trump na večerní tiskové konferenci uvedl, že se s Putinem pravděpodobně sejde během příštích dvou týdnů. Už příští týden se mají setkat vysoce postavení zástupci Washingtonu a Moskvy. Americkou delegaci povede ministr zahraničí Marco Rubio.
"Jsem přesvědčen, že dnešní telefonická konverzace vedla k velkému pokroku," napsal Trump a rozhovor, který podle Moskvy trval 2,5 hodiny, označil za velmi produktivní. Vyjádřil přesvědčení, že mír na Blízkém východě, k jehož dosažení mu ruský prezident poblahopřál, pomůže ve snaze ukončit válku na Ukrajině.
"Prezident Putin a já se poté setkáme na dohodnutém místě, v Budapešti, v Maďarsku, abychom zjistili, zda můžeme tuto 'neslavnou' válku mezi Ruskem a Ukrajinou ukončit," uvedl také Trump. V pátek chce o rozhovoru s Putinem informovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého přijme v Bílém domě.
Na pozdější tiskové konferenci Trump vyjádřil přesvědčení, že hrozilo, že z konfliktu na Ukrajině bude třetí světová válka, nakonec se tak ale podle něj nestane. Pokud jde o možné dodávky tomahawků Ukrajině, vyjádřil se americký prezident zdrženlivě, když řekl, že je potřebují i Spojené státy.
Putinův poradce Ušakov podle tiskových agentur řekl, že příprava summitu začne v příštích dnech telefonátem ministrů zahraničí obou zemí Sergeje Lavrova a Rubia. Vrcholná schůzka se může uskutečnit v Budapešti, potvrdil.
Maďarský premiér Viktor Orbán, jenž Trumpa dlouhodobě podporuje a v rámci EU má blízko i k Putinovi, na X chystanou schůzku označil za skvělou zprávu pro lidi po celém světě, kteří milují mír. Maďarsko je podle něj připraveno.
Trump ve svém příspěvku také zmínil, že velká část konverzace s Putinem se točila kolem obchodu mezi Ruskem a Spojenými státy po skončení války. Tu Moskva zahájila invazí na Ukrajinu před více než třemi a půl lety.
Americký prezident v posledních dnech Putina opakovaně kritizoval. "Měl jsem velmi dobrý vztah s Vladimirem Putinem, ale prostě nechce skončit tu válku," poznamenal Trump tento týden s tím, že neví, proč Putin ve válce pokračuje, když je pro něj špatná.
Po rozhovorech s ruským prezidentem se ale šéf Bílého domu opakovaně vyjadřuje pozitivněji. Podobně tomu bylo i v srpnu po schůzce na Aljašce. Tehdy Trump mluvil o extrémně produktivním jednání, jež přineslo "skvělý pokrok" a shodu v řadě otázek. K příměří na Ukrajině však zatím tyto diskuze ani telefonické rozhovory nevedly.
Agentura Reuters napsala, že ruské akcie na moskevské burze po dnešním telefonátu amerického a ruského prezidenta stouply.