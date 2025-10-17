Umělá inteligence se pustila do náboženství. Tahala z lidí peníze za zázraky
17. 10. 2025 – 9:14 | Zpravodajství | Alex Vávra
Brazilská policie rozbila síť podvodníků, kteří pomocí umělé inteligence prodávali lidem zázračné modlitby slibující uzdravení a zlepšení života. Během dvou let si tak přišli na miliony korun a oklamali tisíce věřících po celé zemi.
Brazilská policie nedávno rozbila neobvyklou zločineckou síť, která po celé zemi šířila víru – ovšem s výrazně komerčním podtextem. Skupina pětatřiceti podvodníků nabízela lidem modlitby, které podle jejich tvrzení dokázaly zázračně léčit, přinášet štěstí či zlepšovat životní osud. Jenže tyto modlitby nevytvářel žádný duchovní vůdce ani kazatel – ale umělá inteligence.
Podvodníci působili v oblasti Nilópolis v brazilském státě Rio de Janeiro a během dvou let dokázali od svých obětí vylákat přibližně tři miliony brazilských realů, tedy zhruba 14 milionů korun. Vytvořili promyšlený systém, který kombinoval psychologickou manipulaci, náboženské motivy a moderní technologie. Z call centra, které policie později označila za „centrum víry“, telefonovali lidem po celé zemi a nabízeli jim takzvané osobní modlitby na míru. Každá stála kolem 50 realů, tedy asi 230 korun, a obětem byla prezentována jako výsledek duchovního spojení s vyšší mocí.
Podle vyšetřovatelů byli členové skupiny dokonale organizováni. V čele stál muž, který si říkal pastor, a na sociálních sítích zveřejňoval motivační poselství. Nabízel lidem možnost zažít zázrak nebo získat boží zjevení. Jakmile se někdo chytil, byl kontaktován telefonicky – operátoři zjišťovali osobní údaje, životní situaci, zdravotní problémy i rodinné potíže. Tyto informace pak posloužily umělé inteligenci k vytvoření hluboce osobního textu, který měl působit jako opravdová modlitba určená přímo pro daného člověka.
Umělá inteligence místo kazatele
AI systém, který podvodníci využívali, byl podle policie mimořádně vyspělý. Dokázal napodobit styl náboženského jazyka, používal citáty z Bible a reagoval na konkrétní životní situace obětí. Každá modlitba tak působila autenticky, osobně a dojemně. Právě díky tomu dokázali podvodníci vyvolat v lidech hluboké emoce a přesvědčit je, že jde o skutečný duchovní dar.
Některé oběti byly obsahem textu natolik dojaté, že si objednaly několik dalších modliteb. Jiní lidé, přesvědčeni o zázračném účinku, posílali dobrovolně vyšší částky, někdy i v řádu tisíců realů – tedy jednotek až desítek tisíc korun. Policie se domnívá, že celkový počet oklamaných může dosahovat několika tisíc osob, přičemž oběti pocházely z různých koutů Brazílie.
Vyšetřovatelé uvedli, že úspěch celé operace byl založen právě na schopnosti umělé inteligence přizpůsobovat se. Každý nový rozhovor znamenal další data, z nichž se systém učil, a výsledné texty byly čím dál působivější. „AI se dokázala přizpůsobit osobnosti každé oběti. Lidé měli pocit, že někdo rozumí jejich bolestem, a to v nich vzbuzovalo důvěru,“ uvedl jeden z detektivů.
Z víry k podvodu
Policie nyní čelí úkolu shromáždit dostatek důkazů, aby bylo možné všechny podezřelé postavit před soud. Všem pětatřiceti osobám hrozí obvinění z podvodu a účasti na zločinném spolčení. Vyšetřovatelé zároveň vyzvali všechny poškozené, aby se přihlásili na policejní stanici v Nilópolisu a podali oficiální svědectví.
Případ vyvolal v Brazílii širokou debatu o etice využívání umělé inteligence v náboženském kontextu. Zatímco někteří upozorňují, že AI může sloužit i pozitivně – například při překladu náboženských textů nebo vzdělávání – jiní varují, že v rukou podvodníků může jít o velmi nebezpečný nástroj manipulace.
Policie se domnívá, že podobné praktiky se mohou rozšiřovat i mimo Brazílii. Kombinace důvěry, víry a moderní technologie se totiž ukazuje jako účinná zbraň v rukou těch, kteří chtějí vydělat na lidské důvěřivosti. Tento případ tak může být varováním nejen pro věřící, ale i pro všechny, kdo se s rostoucím vlivem umělé inteligence setkávají ve svém každodenním životě.