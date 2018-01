Babiš zkritizoval ministra průmyslu, že jedná o lithiu bez něho

Premiéra v demisi Andrej Babiš překvapilo, že ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner po čtvrteční schůzce s těžaři připravuje podpis dodatku k dohodě o těžbě českého lithia s australskou firmou European Metals Holdings (EMH), a to do jednoho týdne. Babiš s memorandem nesouhlasí a ministra kritizuje za to, že nepředložil slíbenou právní analýzu jeho vládě. Šéf vlády považuje memorandum za neplatné a mimo logiku.