Výročí, která připadají na středu 17. září
17. 9. 2025 – 6:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Středa 17.září je 260. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 105 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2015 (31,3 stupně C) a nejnižší v roce 1952 (4,5 stupně C).
Svátek má Naděžda. Je to ruské jméno staroslověnského původu (vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis), které znamená "naděje". K jeho známým nositelkám patřila sopranistka Kniplová.
Narozeniny slaví:
italský horolezec Reinhold Messner (1944)
malíř Michael Rittstein (1949)
indický premiér Naréndra Módí (1950)
rakouský dirigent Manfred Honeck (1958)
slovinský politik Janez Janša (1958)
britský jezdec formule 1 Damon Hill (1960)
australský režisér a scenárista Baz Luhrmann (1962)
americká zpěvačka Anastacia (1968)
kouzelník a mág Pavel Kožíšek (1970)
slovenská modelka Adriana Sklenaříková (1971)
výtvarník Maxim Velčovský (1976)
ruský hokejista Alexandr Ovečkin (1985)
tenista Tomáš Berdych (1985)