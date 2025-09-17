Dnes je středa 17. září 2025., Svátek má Naděžda
Výročí, která připadají na středu 17. září
A. Ovečkin | zdroj: Profimedia
Středa 17.září je 260. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 105 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2015 (31,3 stupně C) a nejnižší v roce 1952 (4,5 stupně C).

Svátek má Naděžda. Je to ruské jméno staroslověnského původu (vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis), které znamená "naděje". K jeho známým nositelkám patřila sopranistka Kniplová.

Narozeniny slaví:

italský horolezec Reinhold Messner (1944)

malíř Michael Rittstein (1949)

indický premiér Naréndra Módí (1950)

rakouský dirigent Manfred Honeck (1958)

slovinský politik Janez Janša (1958)

britský jezdec formule 1 Damon Hill (1960)

australský režisér a scenárista Baz Luhrmann (1962)

americká zpěvačka Anastacia (1968)

kouzelník a mág Pavel Kožíšek (1970)

slovenská modelka Adriana Sklenaříková (1971)

výtvarník Maxim Velčovský (1976)

ruský hokejista Alexandr Ovečkin (1985)

tenista Tomáš Berdych (1985)

