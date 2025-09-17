Tohle má doma Langmajer! Jitka Boho předvedla luxusní postavu jen v prádle
17. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Půvabná modelka se předvedla v prádle a bylo na co koukat.
Tisíckrát si můžeme opakovat, jak vzhled není všechno a jak jde v lásce o mnohem víc... Jenže když někdo zaplane romantickým citem a ještě k tomu vypadá tak dobře jako Jitka Boho, je to opravdu příjemný bonus.
Okolo své nové lásky, kterou našla s Lukášem Langmajerem, ale přitom nejdřív nadělala takové mlhy, že už to v novinách pomalu začínalo vypadat jak kdesi u rybníčku Brčálníku.
Oba se rozešli ve zhruba stejnou dobu a spekulace, že spolu něco mají, následovaly prakticky okamžitě. Přesto si však Jitka nejdřív musela vystřihnout asi tak sto padesát arboretálních metafor na sítích a Lukáš vyznával lásku, aby pak příspěvek zase mazal a podobně.
Nakonec šli ale s pravdou ven. A my tak máme jistotu, že je Lukáš velmi šťastný muž: Po boku má totiž nejen zamilovanou, ale také oslnivě krásnou ženu.
Což je skutečnost, kterou si není potřeba domýšlet. Jitka totiž zveřejnila novou sérii fotek, kde toho na sobě zas tak moc nemá a naplno tak vynikla její vypracovaná postava.
„Není vše, jak se může na první pohled zdát. ALE makat nepřestanu. Prostě mě to baví a posilování (zatím jen to ,domácí‘) se už dávno stalo moji vášní,“ psala modelka k fotkám.
Prohlášení o cvičení přitom nejspíš není do větru: „Třeba těch sto dřepů jako za ten den udělám, po nějakých sériích, ale většinou se snažím padesát jako naráz. A teď jsem i změnila trošku tu pozici, že je dělám s patami na zemi a opravdu tím zadečkem fakt jako k zemi a cítím to, že to jako zabírá, a vidím to i na postavě, že už se trošku jako formuje nějakým způsobem,“ uvedla nedávno pro eXtra.cz.
Pokochejme se:
