17. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Jiří Lábus oznámil konec: "Už jsem starej"
Slavný herec už se bude na obrazovkách objevovat o něco méně.

Fanoušci, kteří by si rádi dopřáli nějaký nový seriál, kde bude k vidění Jiří Lábus, si budou muset vyslechnout smutnou zprávu: Herec oznámil, že v nich už hrát nebude.

Práce má totiž víc než dost: Jeho domovská Ypsilonka, kde působí snad 60 let, otevřela novou divadelní sezónu. Jiří navíc nehraje jen tam a přestávat nehodlá.

Krom toho také účinkuje ne v jednom, ale rovnou ve dvou filmech.

Není v tom sám: „Teď s Oldou nehrajeme v Kalichu, protože natáčí film. Já mám taky dva roztočené, takže práce je dost,“ svěřil se Blesku.

Důvod jeho seriálového důchodu je nicméně velmi prozaický: „Už nehraju v seriálech, jsem na to starej.

Pokud tedy někdy vznikne nějaká Arabela po letech, Rumburaka si nejspíš bude muset střihnout někdo jiný. I když, kdo ví, u něčeho tak zásadního by se Jiří třeba ještě možná nechal přesvědčit...

