Drama ze zákulisí Miss Universe 2025: pády, rezignace, ponížení
24. 11. 2025 – 11:11 | Magazín | Natálie Kozak
Finále soutěže Miss Universe v Bangkoku mělo být oslavou ženské krásy a odhodlání. Místo toho se stalo jednou z nejbouřlivějších show v historii. Mexičanka Fátima Bosch si sice odnesla korunu, ale její triumf přehlušily spory, rezignace porotců i výpovědi o ponižujícím zacházení.
Když soutěž krásy ovládne chaos
Letošní Miss Universe přitáhla pozornost už dlouho před slavnostním večerem. Organizace čelila mnoha výtkám a atmosféra soutěže byla napjatá. Některé účastnice mluvily o podivných momentech během přípravy a kritizovaly přístup vedení. Napětí vyvrcholilo, když Fátimu Bosch ředitel soutěže Nawat Itsaragrisil nazval “hlupačkou” v živém přenosu. Podle jejích slov tím celý tým překročil hranici profesionálního chování. Její reakce byla razantní- vstala a okamžitě odešla, přičemž ji následovaly další účastnice- „Jde o práva žen,“ prohlásila na obranu Boschové úřadující Miss Universe Victoria Theilvigová. „Znevažovat jinou dívku je naprosto neuctivé… Proto si beru kabát a odcházím,“
Fátima Bosch o tom následně promluvila veřejně a vyzvala ostatní, aby se nebály otevřeně popsat, jak se s nimi zachází. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaum označila Bosch za „příklad toho, jak bychom se my ženy měly ozývat“.
Pády na jevišti i pád důvěry
K dramatičnosti přispěly i další události. Během přehlídky národních kostýmů několik soutěžících uklouzlo či upadlo, Miss Jamajka Gabrielle Henry dokonce skončila v nemocnici. Kritici soutěže začali upozorňovat na nedostatečná bezpečnostní opatření i na přetížený program, který soutěžícím často nedává prostor na odpočinek.
Zpochybňováno bylo dokonce i samotné hlasování. Někteří porotci tvrdili, že výsledky neodpovídají tomu, co skutečně odevzdali, jiní mluvili o „nepřiměřeném tlaku“ ze strany organizátorů. Omar Harfouch rezignoval na funkci jednoho z osmi porotců. Tvrdil, že dva dny před finále bylo domluveno „tajné hlasování“, které mělo předběžně vybrat 30 soutěžících ze 136. „Nedokázal jsem stát před veřejností a televizními kamerami a předstírat, že legitimizuji hlasování, kterého jsem se nikdy nezúčastnil,” uvedl na Instagramu. Ve stejný den oznámil také Claude Makelele, že i on učinil „těžké rozhodnutí“ odstoupit z funkce z „nepředvídaných osobních důvodů“.
Miss Universe tak během jediného týdne přešla z tradiční přehlídky krásy do otevřené debaty o respektu, etice a zacházení se ženami v globálních soutěžích.
Když koruna ztrácí lesk
Přestože se Fátima Bosch nakonec stala vítězkou, její triumf jako by byl zastřený. Sama říká, že titul přijímá s pokorou, ale zároveň doufá, že letošní ročník otevře širší diskusi o podmínkách a profesionálním chování v zákulisí. Pro mnohé, kteří tyto soutěže sledují dlouhodobě, jde o zlomový okamžik. Ukazuje, že svět krásy není jen o šatech, make-upu a dokonalé choreografii. Je také o vztazích, tlaku, emocích a hranicích, které je třeba chránit.
Oslava, nebo výstraha?
Miss Universe 2025 tak vstoupí do historie nejen kvůli jménu vítězky, ale především kvůli tomu, že se za zdmi nádherných sálů začalo mluvit nahlas o věcech, které byly dlouho tabu. A právě to může být nejdůležitější zpráva celého ročníku: že ani nejzářivější pódium nedokáže zakrýt nepořádek, pokud se nezačne skutečně řešit.