Sněmovna má vrátit rozpočet na r. 2026 vládě k přepracování, navrhla Schillerová
24. 11. 2025 – 11:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sněmovna má podle budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů vrátit rozpočet na příští rok vládě Petra Fialy (ODS) k přepracování.
Navrhla to dnes sněmovnímu rozpočtovému výboru místopředsedkyně ANO Alena Schillerová (ANO). Podle ní představuje schodek skutečných výdajů rozpočtu 381 miliard korun, nikoli vládou navrhovaných 286 miliard korun. Řekla to dnes na jednání rozpočtového sněmovního výboru. Podobně se vyjádřil také jeho předseda Vladimír Pikora (Motoristé). Náměstek ministra financí Tomáš Holub pak varoval, že navýšení schodku by znamenalo porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti.
Kabinet by měl podle Schillerové mít na přepracování rozpočtu na příští rok 20 dnů. Měl by jej tedy předložit Sněmovně do 16. prosince. "Nám se rozpočet nelíbí a nepřijmeme ho," řekl Pikora. Zástupci dosavadních vládních stran na výboru přístup rodící se koalice odmítli. Podle nich by Sněmovna měla základní parametry navrženého rozpočtu schválit. Dolní parlamentní komora má o rozpočtu rozhodovat tuto středu.
Sněmovna by měla podle Schillerové konstatovat, že předložený státní rozpočet není v souladu s příslušnými zákony. Poslanci by měli základní parametry předloženého rozpočtu odmítnout. Současně by měla Sněmovna doporučit vládě, aby upravila příjmy v souladu s listopadovou makroekonomickou predikcí ministerstva financí, uvedla Schillerová.
Kabinet by měl podle Schillerové rovněž doplnit potřebnou dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, prověřit ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou sociální výdaje a upravit jejich výši, upravit spolufinancování společné zemědělské politiky v programu rozvoje venkova, prověřit nutnost pokrytí výdajů v rozpočtu ministerstva školství a nezbytnost úsporných opatření.
"V případě, že nebude možno tyto změny pokrýt, by vláda měla navýšit adekvátně deficit rozpočtu na rok 2026," uvedla Schillerová, podle níž by stát podle návrhu neměl na podzim na výplaty penzí. "Strašení, že by nebylo na důchody, je podle mého názoru za hranou," uvedl předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob. Hnutí ANO podle něj jen vytváří mlhu před problémy svého předsedy Andreje Babiše. Vyzval nastupující vládní koalici, aby sebrala odvahu a připravila svůj vlastní návrh rozpočtu, pokud nedá vládě na přepracování rozpočtu 30 dnů.
Náměstek ministra financí Tomáš Holub ale poslance varoval, že pokud Sněmovna vyzve vládu k navýšení schodku, vyzve ji k porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti. Podle tohoto zákona je maximální možná výše schodku 237 miliard korun. Zbývající část schodku umožnila výjimka, protože jde o peníze na výstavbu nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany a na obranné výdaje.
Zástupci Starostů navrhovali, aby Sněmovna základní parametry rozpočtu schválila. Sněmovna by měla podle STAN také vzít na vědomí, že pokud využije půjčku na dostavbu Dukovan na jiné účely, ohrozí udržitelnost veřejných financí. Podle končící koalice vyzývá nová koalice vládu k protiprávnímu jednání a k porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti.
Pokud by Sněmovna požadavek nové koalice schválila, Česko stejně jako po minulých sněmovních volbách zahájí příští rok v rozpočtovém provizoriu. V takovém případě budou měsíční výdaje státu omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů letošního roku. Představitelé nové koalice dříve tvrdili, že by zachovali základní parametry rozpočtu a upravili jeho vnitřní strukturu.
Kabinet Petra Fialy (ODS), jmenovaný 17. prosince 2021, se tehdy rozhodl připravit vlastní podobu státního rozpočtu pro rok 2022 místo návrhu, který připravila tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Předložil jej do Sněmovny 11. února 2022, schválen byl zhruba o pět týdnů později.