Vypne se gravitace? Internet žije koncem světa, vědci jen kroutí hlavou
20. 1. 2026 – 10:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Internetem se šíří konspirační teorie o tom, že Země má v létě 2026 na několik vteřin ztratit gravitaci. Tajný projekt NASA, černé díry a desítky milionů obětí zní děsivě, realita je ale mnohem prostší – a fyzika v ní hraje hlavní roli.
Je to příběh, který má všechno, co internet miluje. Přesné datum, tajný projekt, obrovský rozpočet, mlčící vlády a blížící se katastrofu. Stačilo pár virálních videí a sociální sítě zaplavila představa, že Země má v létě 2026 na sedm vteřin vypnout gravitaci. Bez varování, bez šance uniknout, s desítkami milionů obětí. Čím absurdnější tvrzení, tím rychleji se šíří – a přesně tohle je učebnicový příklad.
Projekt Anchor a původ fámy
Podle konspirační teorie má za vším stát tajný program NASA s názvem Project Anchor. Údajně vznikl už v roce 2014, disponuje rozpočtem 89 miliard dolarů a jeho cílem je připravit vybrané lidi na gravitační anomálii, která má nastat 12. srpna 2026 ve 14:33 UTC. V ten moment má Země na sedm sekund přijít o gravitaci, všechno neukotvené má vyletět vzhůru a po jejím návratu dopadnout zpět na zem. Výsledkem má být kolaps infrastruktury, dlouhodobý ekonomický rozvrat a desítky milionů mrtvých.
Celý příběh se začal šířit z jednoho zdroje, instagramového účtu mr_danya_of, který je dlouhodobě známý šířením smyšlených zpráv. To ale nezabránilo tomu, aby se tvrzení chytily další účty, začaly ho rozvíjet a přidávat nové detaily. Do hry se dostalo i úplné zatmění Slunce v roce 2026, protože apokalyptické scénáře se s astronomickými jevy na internetu vždy dobře prodávají. Kombinace konkrétního data, domnělého úniku dokumentu a pseudovědeckých pojmů vytvořila iluzi něčeho, co zní složitě a tudíž uvěřitelně.
Proč gravitace nemůže zmizet
Ve chvíli, kdy se k celé záležitosti vyjádřili odborníci, se ale celý příběh začal rozpadat. Gravitace Země je daná její hmotností. Pokud planeta existuje, existuje i její gravitační pole. Jediný způsob, jak by Země mohla o gravitaci přijít, by byl ten, že by náhle ztratila většinu své hmoty – jádro, plášť, kůru, oceány i atmosféru. To už by ovšem neznamenalo gravitační anomálii, ale konec samotné planety.
Stejně nesmyslné je i tvrzení o gravitačních vlnách z černých děr. Tyto vlny jsou extrémně slabé a jejich účinky jsou tak nepatrné, že je lze detekovat pouze pomocí nejcitlivějších přístrojů, jaké kdy lidstvo postavilo. Gravitační vlny Zemí běžně procházejí, jemně ji stlačují a roztahují v měřítku menším než velikost atomu. Nemají žádnou schopnost vypnout gravitaci planety, byť jen na zlomek sekundy.
NASA i nezávislí fact-checkeři proto jednoznačně potvrdili, že žádný Project Anchor neexistuje a že Země 12. srpna 2026 o gravitaci nepřijde. Neexistuje žádný dokument, žádná tajná příprava ani žádný fyzikální mechanismus, který by něco takového umožňoval.
Celý příběh tak nakonec není o černých dírách ani o tajných bunkrech, ale o tom, jak snadno se na sociálních sítích šíří strach. Stačí smíchat pár odborně znějících výrazů, konkrétní datum a pocit, že nám někdo něco tají. Ve světě plném skutečných problémů a reálných hrozeb pak paradoxně největší pozornost získávají právě ty, které se dají vyvrátit jednou kapitolou ze středoškolské fyziky.