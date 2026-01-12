Poplach na ISS: NASA stahuje celou posádku kvůli vážnému zdravotnímu problému
12. 1. 2026 – 10:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Předčasný návrat astronautů z Mezinárodní vesmírné stanice nemá v dějinách NASA obdoby. Kvůli vážnému zdravotnímu problému jednoho z členů posádky se čtyřčlenná mise Crew-11 vrátí na Zemi dříve, než se původně plánovalo, a agentura tím poprvé sahá k takovému kroku v celé historii provozu ISS.
NASA oznámila předčasný návrat čtyřčlenné posádky z Mezinárodní vesmírné stanice kvůli vážnému zdravotnímu problému jednoho z astronautů. Mise bude ukončena zhruba o měsíc dříve, než se původně plánovalo. Agentura zdůrazňuje, že nejde o akutní nouzovou situaci, astronaut je ve stabilním stavu, přesto se vedení rozhodlo jednat preventivně a upřednostnit zdraví posádky. Jméno dotčeného člena posádky ani konkrétní diagnózu NASA nezveřejnila s odkazem na ochranu soukromí.
Rozhodnutí oznámil administrátor NASA Jared Isaacman spolu s dalšími představiteli agentury na tiskové konferenci. Podle nich zdravotní komplikace nesouvisí s provozem stanice ani s úrazem vzniklým při práci v kosmu. Celá situace se začala veřejně rýsovat už několik dní předtím, kdy NASA náhle zrušila plánovaný výstup do volného prostoru, jenž se měl uskutečnit 8. ledna. Dvojice astronautů měla během zhruba šest a půl hodiny instalovat nové technické vybavení na vnější část stanice, místo toho však agentura oznámila zdravotní obavy.
Historicky první předčasná evakuace z ISS
Předčasný návrat posádky představuje vůbec první takový případ v historii Mezinárodní vesmírné stanice, která je nepřetržitě obydlena od roku 2000. Zároveň jde o první situaci za více než 65 let existence NASA, kdy se celá mise vrací dříve kvůli zdravotnímu problému. Posádka s označením Crew-11 odstartovala k ISS v srpnu loňského roku na palubě lodi SpaceX Crew Dragon a původně měla zůstat na oběžné dráze přibližně šest měsíců.
Crew-11 tvoří astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, astronaut japonské kosmické agentury JAXA Kimiya Yui a ruský kosmonaut Oleg Platonov. Po jejich návratu zůstane na palubě stanice jeden americký astronaut spolu se dvěma ruskými kosmonauty, kteří zajistí základní provoz stanice do příletu nové posádky.
Časový plán návratu a dopady na provoz stanice
NASA a SpaceX plánují odpojení kosmické lodi Crew Dragon od stanice nejdříve ve středu 14. ledna ve 23:00 středoevropského času. Přistání na hladině Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie by mělo následovat ve čtvrtek 15. ledna přibližně kolem 12:40 CET, přičemž přesný čas a místo budou ještě upřesněny podle počasí, stavu moře, připravenosti záchranných týmů a technického stavu lodi. Po návratu posádky se očekává tisková konference NASA, která shrne průběh mise i důvody předčasného ukončení.
Mezinárodní vesmírná stanice má k dispozici základní lékařské vybavení i zabezpečené komunikační systémy, díky nimž mohou lékaři na Zemi s astronauty konzultovat jejich zdravotní stav podobně jako při vzdálené lékařské prohlídce. Přesto může předčasný návrat celé čtyřčlenné posádky znamenat odklad některých vědeckých experimentů a údržbových prací. Podle odborníků se zbývající posádka bude muset více soustředit na každodenní provoz a udržení stanice v dobrém technickém stavu, než bude znovu obnoven plný počet astronautů.
Celá událost připomíná, že i v prostředí špičkových technologií a dlouhodobě ověřených postupů zůstává lidské zdraví klíčovým faktorem kosmických misí. NASA svým rozhodnutím dává jasně najevo, že bezpečnost posádky má přednost před harmonogramy, experimenty i prestiží, což bude s rostoucím počtem dlouhodobých misí do budoucna stále důležitější.