Evropská komise navrhla podpůrný balík pro zemědělce, Česko má dostat 160 milionů

Země Evropské unie by si mezi sebe měly rozdělit dalších 330 milionů eur (7,8 miliardy korun) ze zemědělské rezervy na zmírňování dopadů levného dovozu ukrajinských obilovin, rostoucích nákladů či klimatických změn. Navrhla to dnes Evropská komise v reakci na požadavky zemědělců z řady států. Česko by z nově uvolněných peněz mělo získat téměř 6,9 milionu eur (přes 160 milionů korun).

Plán musí nejprve schválit členské země. Ty dnes souhlasily s rozdělením dříve navržených 100 milionů eur mezi Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. Zemědělci z těchto států v bezprostředním sousedství Ukrajiny si v posledních měsících stěžovali na problémy s odbytem svých produktů kvůli levnému zboží, které do EU proudí z Ukrajiny. EU ve snaze pomoci ukrajinskému hospodářství zrušila cla a pokouší se pomoci v zásobování afrických či blízkovýchodních zemí ukrajinskou pšenicí, velká část jí však končila na unijním trhu. Komise proto uvolnila zmíněných 100 milionů, jejichž rozdělení dnes schválily členské státy. Česko a další země přitom na jednáních unijních ministrů zemědělství vznášely požadavky na vlastní kompenzace. V českém případě šlo o druhotný dopad levného ukrajinského dovozu, zemědělci z dalších zemí si stěžovali například na sucho nebo zdražování paliv. Z navržených 330 milionů pro ostatních 22 zemí by nejvíce měly získat Španělsko (81 milionů), Itálie (61 milionů) a Francie (53 milionů). Státy mohou podle komise přidat zemědělcům z vlastních rozpočtů až dvojnásobek částky vyhrazené z fondů EU. Mohlo by vás zajímat Ukrajina v dubnu meziročně zvýšila vývoz obilí čtyřnásobně

