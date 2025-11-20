Vrány jako úklidová četa: Švédsko testuje geniální způsob úklidu ulic
20. 11. 2025 – 11:39 | Magazín | Žanet Ka
Švédské město Södertälje testuje unikátní pilotní projekt, v němž divoké vrány sbírají nedopalky z ulic. Po vhození cigaretového oharku do speciálního zařízení dostanou jako odměnu potravu. Cílem je snížit náklady na úklid a otestovat ekologickou alternativu k tradičním metodám.
V našem moderním světě, kde na jedné straně vynalézáme umělou inteligenci a létáme do vesmíru, a na straně druhé nedokážeme udržet vlastní ulice bez nedopalků, se občas objeví nápad, který je tak nečekaný a zároveň logický, až bere dech. Ve švédském městě Södertälje se rozhodli zapojit do úklidu ulic nečekané spojence- vrány. Ano, ty chytré, trochu vzdorovité, elegantní bytosti, které žijí mezi námi a vnímají svět ostřeji, než bychom čekali. A ukazuje se, že když dostanou šanci, mohou pomoci vyřešit jeden z nejúnavnějších městských problémů: všudypřítomné odpadky.
Jednoduchý nápad, který funguje
Pod vedením startupu Corvid Cleaning vznikl jednoduchý, ale geniální experiment. Do veřejného prostoru umístili speciální zařízení, které funguje jako malý „obchod“ mezi člověkem a ptákem. Pokud vrána do štěrbiny vhodí cigaretový nedopalek, přístroj jí jako odměnu vydá kousek jídla, většinou oříšek nebo granuli. Je to férový obchod v nejčistší podobě: užitečná práce výměnou za okamžitou odměnu. A vrány se učí neuvěřitelně rychle.
Proč právě vrány?
Södertälje zdaleka není město, které by jen tak házelo peníze do vzduchu. Ročně utratí velké částky za úklid ulic od cigaretových oharků, a tak se pilotní projekt zdá být nejen ekologickým, ale i ekonomickým snem. Vrány na rozdíl od lidí pracují bez výmluv a zdarma. Stačí jim motivace, kterou mají přímo před zobákem. A protože patří mezi nejinteligentnější ptáky vůbec, princip “přines - odměna“ chápou okamžitě.
Pilotní projekt, který inspiruje
Nejde o celostátní převrat, ani o zázrak plnící švédské bulváry. Projekt je zatím malý, opatrný, stále ve fázi testování. Ne každá vrána se stane povoláním „městskou uklízečkou“. Nejde o armádu okřídlených sběračů cigaret, ale o promyšlený experiment, kterým se Švédsko snaží najít cestu, jak spojit přírodu a lidské potřeby tak, aby si navzájem pomáhaly.
Lekce pro budoucnost: spolupráce
A co je na tom sympatické? Vrány se nesvádějí k práci násilím. Není nutné žádné krocení, žádná drezura, žádné vynucené triky. Vrány si volí, zda do výměny půjdou. Tenhle vztah je dobrovolný, čistý a vzájemně výhodný.
Ekologie za pár oříšků
Zatímco řada měst bojuje s odpadky tím, že přidává kontejnery, cedule a pokuty, ve Švédsku se rozhodli jít úplně opačným směrem: místo toho, aby platili člověka, dali příležitost přírodě. A výsledky? Zatím velmi slibné. Každý oharek, který skončí ve sběrném zařízení, přestane ohrožovat půdu, vodu a zvířata.
Možná tento příběh působí jako lehká kuriozita, něco mezi ekologickou sci-fi a roztomilým experimentem. Ale když jsme ochotni být kreativní, svět kolem nás dokáže spolupracovat způsobem, který bychom ještě včera považovali za nemožný.