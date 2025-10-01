Voliči mají dnes poslední možnost osobně požádat o voličský průkaz pro sněmovní volby
1. 10. 2025 – 8:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští voliči mají poslední možnost osobně požádat o voličský průkaz pro letošní sněmovní volby, pokud nemohou nebo nechtějí vybírat poslance v domovské obci.
Lhůta končí dnes v 16:00. Českým občanům, kteří se k volbám zapsali u zastupitelských úřadů v zahraničí, zároveň končí možnost osobně si na ambasádách požádat o dokumenty ke korespondenční formě hlasování.
Ve 14:00 také uplyne lhůta, v níž se mohou adepti na poslance vzdát kandidatury, nebo mohou být odvoláni. Do úterního odpoledne volební web registroval deset kandidátů, jejichž nominace byla dodatečně zrušena. Například z jihomoravské kandidátky koalice Spolu odstoupili Karel Podzimek (ODS) a Pavel Jajtner (KDU-ČSL), kteří byli spojováni s kauzami kolem znojemské nemocnice.
Kromě nich se nebudou moci stát poslanci ani čtyři kandidáti České suverenity sociální demokracie nebo dva kandidáti hnutí Česká republika na 1. místě včetně lídra karlovarské kandidátky Aleše Svobody, dělníka z Mělníka.
Písemně o písemnosti potřebné ke korespondenční volbě ve sněmovních volbách, které v Česku budou 3. a 4. října, požádalo při premiéře korespondenčního hlasování téměř 11.000 z 27.500 krajanů. Zbývající mají možnost požádat osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže plnou mocí voliče.
Kromě hlasování poštou mají Češi v cizině nadále možnost volit prezenčně na místně příslušném zastupitelském úřadu, nebo s voličským průkazem přijet do ČR a hlasovat v kterékoli volební místnosti. Naopak voliči s bydlištěm v Česku mohou voličský průkaz využít i pro hlasování na ambasádách.
Dopoledne dnes budou mít diváci veřejnoprávní televize možnost naposledy zhlédnout propagační příspěvky kandidujících stran a hnutí. Na ČT2 budou ve čtvrthodinových blocích k vidění od 9:25, na ČT1 od 9:50. Veřejnoprávní rozhlas vyčerpal zákonem určený čas pro odvysílání vlastní tvorby volebních uskupení už v úterý.