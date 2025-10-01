Drama u konce? Režisér Adamec skončil v ústavu
1. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný režisér se ubytoval v domově pro seniory. Není jasné na jak dlouho.
Kauza, která už týden hýbe stránkami českých novin, se nejspíš blíží do cílové rovinky. Údajný únos režiséra Jiřího Adamce, který trpí frontotemporální demencí, totiž dostal symbolickou tečku: Manželka Jana ho převezla do domova pro seniory.
Připomeňme, že se celé drama rozhořelo poté, co Adamcova přítelkyně Veronika Maschková obvinila Adamcovu manželku Janu z únosu.
Adamcová pak ostře kontrovala, že únosu se naopak dopustila Maschková, která měla Adamce odvést pryč z bytu, kde se mu dostávalo lékařské péče. Kvůli tomu byl prý Adamec čtyři dny bez důležitých léků.
„Je to stejná diagnóza, jakou trpí Bruce Willis. Jen záleží, která část mozku je postižena, od toho se pak odvíjejí projevy nemoci. Zároveň jsme se dozvěděli, že tato nemoc má velmi často dost rychlý průběh a může se velmi rychle zhoršovat,“ cituje Blesk Adamcovou, když popisovala stav svého muže.
Ve veřejném prostoru se ale našly i hlasy, které zpochybňují, že by na tom Adamec snad měl být až tak špatně. Jeden takový patří například bývalému řediteli Miss ČR Miroslavu Zapletalovi: „Uvažovat teď o nesvéprávnosti je nesmysl.“
Podobný názor má i slavný herec Jan Čenský: „Viděli jsme se nedávno. Jsem přesvědčen, že zbavit Jirku svéprávnosti je předčasné a docela drsné. Měl by se pořádně ozvat.“
Adamcova manželka ale odkazuje na odborníky: „Jsem totálně v šoku z toho, že si někdo vůbec dovolí zpochybňovat názory několika vyhlášených odborníků, kteří nám byli přiděleni soudem!“
Adamcová svého muže i s kufry odvezla do domova seniorů, jak se podařilo zdokumentovat fotografům Blesku.
„Jeho stav se výrazně zhoršil poté, co ho Maschková odvezla a čtyři dny schovávala bez životně důležitých léků,“ odůvodnila to pro eXtra.cz.
Režisér tedy momentálně bydlí v pečovatelském domě Šarlota: „Šarlota Resort a jeho tým jsou dobře připraveny na klienty dlouhodobých (i trvalých) pobytů. Prioritou všech pracovníků je vytvářet prostředí, ve kterém klient žije kvalitní, důstojný a svobodný život a nalezne v Šarlotě svůj další domov,“ stojí na webu domova.
Zda Adamec zůstane natrvalo, nebo se ještě někdy vrátí domů, není jasné.