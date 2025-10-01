A je po lásce! Mladý herecký sympaťák Max Dolanský je zase sám
1. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Vztah nevydržel a syn slavného hereckého páru je opět k mání.
Maxmilián Dolanský převzal rodinnou tradici a nese pomyslnou pochodeň tak, že jsou rodiče určitě pyšní.
Syn hereckého páru, který tvoří Jan Dolanský a Lenka Vlasáková, nedávno oslavil teprve dvacetiny, ale už stihl účinkovat v pěti seriálech i jednom filmu. Nejvýznamnější byla nejspíš jeho role v seriálu Limity.
Právě tam hrála jeho partnerku půvabná herečka Lenka Netušilová. Jiskření ale nezůstalo jen před kamerami, vášnivý oheň se rozhořel i v realitě a herci se dali dohromady. Vztah oficiálně potvrdili koncem loňského roku a oba vypadali nadmíru spokojeně.
Ale vypadá to, že ne na dlouho: „Teď žádnou nemám,“ reagoval mladý herec na dotaz na partnerku od magazínu Super.
Rozchod s o pět let starší herečkou tak zmínil žoviálně mezi řečí a nezdá se, že by si kvůli němu zrovna rval vlasy. Ale to na druhou stranu není až taková zvláštnost: Ve dvaceti má opravdu ještě času dost na hledání té pravé.
Místo milostných avantýr se navíc momentálně věnuje tanečnímu tréningu, protože se hodlá účastnit taneční soutěže Roztančené divadlo.
„Jsem sám na sebe zvědavý, jestli to zvládnu. Žádné společenské tance naši nijak neovládají, všichni si jedeme takový náš freestyle. Nechodil jsem ani do tanečních,“ komentuje svou nepříliš zářivou průpravu.
„Taky bych mohl cvičit s mámou, s tou jsem tancoval na svém maturitním plese. To bylo krásné, tedy co si pamatuji. Snažil jsem se vést, ale už to bylo v pozdějších hodinách a oslavoval jsem maturitu,“ smál se.