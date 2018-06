Volby v Turecku: Erdogan vyhrál, druhé kolo nebude

Alžírsko nechalo v uplynulých 14 měsících 13 tisíc migrantů na pospas osudu v Sahaře, a to včetně těhotných žen a dětí. Běžence poslalo zpět do pouště bez jídla vody a přinutilo je jít dlouhou cestu zpět. Někteří zemřeli. Počty nedobrovolně deportovaných migrantů Alžírsko nezveřejňuje. Agentura AP se opírá o odhady Mezinárodní organizace pro migraci a sdělení přeživších.

Specializovaný trestní soud na Slovensku uznal v novém procesu českou podnikatelku Evu Zámečníkovou vinnou z objednání vraždy svého slovenského manžela a vyměřil ji za to trest osmi let vězení. Rozhodnutí není pravomocné.

Do společných projektů ekonomické diplomacie by se mohla zapojit i ministerstva dopravy, zdravotnictví nebo životního prostředí, řekl v pondělí na poradě ekonomických diplomatů náměstek ministra zahraničí Milan Stašek. Rozpočet fondu na projekty mající podpořit kontakty českých a zahraničních firem a otevírání obchodních příležitostí, se pro letošek zvýšil na 60 milionů korun.

Členské státy EU by měly rychle doplnit potřebných 1,2 miliardy eur (přes 30 miliard Kč) do speciálního fondu, který unie využívá ve snaze zmírnit migrační toky při spolupráci s africkými zeměmi původu migrantů. Při příchodu na pondělní jednání ministrů zahraničí a obrany zemí EU v Lucemburku to řekla šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová.

