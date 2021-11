Vládní rada podpořila povinné očkování lidí nad 60 let, informoval Babiš

Vládní rada pro zdravotní rizika podpořila návrh povinného očkování pro lidi nad 60 let. Premiér Babiš potvrdil, že vláda nouzový stav nyní nezavede.

Vládní rada pro zdravotní rizika dnes podpořila návrh, aby se povinně očkovali proti covidu-19 lidé ve věku nad 60 let. Před odletem na jednání s premiéry zemí Visegrádské skupiny do Budapešti to novinářům řekl premiér v demisi Andrej Babiš. Jde o koronavirem nejvíce ohroženou věkovou kategorii, uvedl.

Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí, vznikne meziresortní komise, která ho posoudí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že debatu by chtěl mít uzavřenou do konce tohoto týdne a příští týden vládě předloží stanovisko ministerstva. Podle Vojtěcha se uvažuje o zdravotnících a sociálních pracovnících, Babiš hovořil i o dalších státních zaměstnancích, jako jsou vojáci, policisté nebo hasiči.

„Na dnešní radě pro zdravotní rizika k tomu padl návrh, který rada podpořila, aby se povinně očkovali i senioři nad 60 let. Z toho důvodu, že je tahle věková kategorie nejvíc ohrožená,“ řekl Babiš. „Ministerstvo na tom pracuje. Očekáváme, že nejpozději v úterý dostaneme jasné stanovisko, abychom mohli zahájit logistické přípravy, přípravy IT systémů a tak dále.“

Vybrané profese a lidé nad 60 let by podle debaty odborníků měli být úplně naočkovaní 1. února, řekl dále Babiš. Vláda podle něj musí příští týden rozhodnout. Na dnešním jednání podle Babiše všichni hejtmani podpořili povinné očkování vybraných profesí.

Dále je nutné řešit situaci těch, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemůžou, řekl Babiš. Lékař jim musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Proti nařízení očkování jako povinného se dříve stavěli zástupci současné i budoucí vládní koalice. Vojtěch na konci října řekl, že o případném povinném očkování bude muset rozhodnout nová Sněmovna, protože je pro něj třeba širší konsenzus. Kandidát na ministra zdravotnictví koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN Vlastimil Válek (TOP 09) zatím plošné povinné očkování odmítá.

Nouzový stav

Vláda nouzový stav kvůli zvládání covidu nyní nezavede, potvrdil premiér Andrej Babiš po videojednání s hejtmany. Moravské regiony od vlády v pondělí zavedení nouzového stavu požadovaly, aby mohly povolat mediky do nemocnic. Podle Babiše šlo o nedorozumění na základě požadavků regionálních koordinátorů péče. Dnes hejtmani žádost nevznesli. Novinářům Babiš řekl, že se dnes s hejtmany domluvili na zlepšení komunikace. Na žádost hejtmanů pověřil Babiš ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o posouzení změn pandemického zákona.

„V rámci krizového zákona je třeba dodržet systémové kroky,“ uvedl Babiš. Dodal, že vláda je připravena regionům pomoct prakticky okamžitě. Ale je třeba, aby požadavky nejprve projednaly krizové štáby příslušných krajů a až potom žádost podaly.

Podle předsedy Asociace krajů a jihočeského hejtmana Martina Kuby by hejtmani za vhodnou považovali úpravu pandemického zákona, aby umožňoval na území postižených krajů aktivovat nutná opatření.

Podle pondělního stanoviska ministerstva vnitra, které zaznělo na Ústředním krizovém štábu, však měly kraje nejprve zvážit, zda nevyhlásit na svém území stav nebezpečí. Pokud by nestačil, mohli by hejtmani kabinet požádat o nouzový stav. „Hejtmani se na jednání s premiérem, ministrem vnitra a ministrem zdravotnictví dohodli, že v této chvíli není potřeba vyhlašovat nouzový stav,“ uvedl dnes Kuba.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich na twitteru uvedl, že kraje zatím situaci zvládnou bez nouzového stavu. „Ale nemocnice to nezvládnou, jestli se vláda a hygiena rychle neprobere a nezačne dělat razantnější opatření. Nemocnice přetékají a my se nemůžeme tvářit, že se nic neděje a chodit na akce, kde jsou stovky a tisíce lidí,“ napsal.

V souvislosti s koronavirem byl nouzový stav poprvé v Česku vyhlášen loni v březnu, podruhé před rokem 5. října. Několikrát byl prodloužen a skončil letos 11. dubna. Právě na základě nouzového stavu vláda v uplynulém roce a půl přijala řadu opatření - od uzavření většiny obchodů a služeb přes omezení fungování škol až po restrikce týkající se překračování hranic. Nouzový stav také využilo ministerstvo vnitra k centrálním nákupům ochranných pomůcek, umožnil i jednodušší nasazení armády.

Na pandemickém zákoně se začátkem roku shodly koaliční a opoziční strany zejména proto, aby existovaly nástroje k boji s epidemií covidu-19, které by nevyžadovaly nouzový stav. Norma umožňuje ministerstvu zdravotnictví a hygienickým stanicím vydávat rozsáhlejší restrikce proti šíření covidu-19, než mohly dříve. Jejich rozhodnutí podléhají souhlasu vlády.