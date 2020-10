Vláda zavře obchody a omezí volný pohyb, o lockdown prý nejde

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Kvůli vývoji koronavirové epidemie bude od čtvrtka 06:00 do konce nouzového stavu uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách. Rozhodla o tom vláda, která navíc omezila volný pohyb osob.

Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie, lékárny a několik dalších provozoven, jež budou upřesněny v usnesení kabinetu, uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Velkoobchodní prodej zůstane bez omezení.

Vláda od čtvrtečních 06:00 do konce nouzového stavu, který je aktuálně platný do 3. listopadu, také nařídila omezení pohybu a omezila kontakty na setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti. Výjimka z omezení pohybu platí pro cesty do práce, nezbytné cesty za rodinou, zajištění životních potřeb, dobrovolnickou výpomoc, poskytování zdravotní, sociální nebo duchovní péče, vyřízení neodkladné úřední záležitosti, účast na svatbách či pohřbech nebo vycestování z Česka. Povolen je také pobyt v parcích nebo na chatách a chalupách, ovšem nanejvýš ve dvou lidech, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Ministerstvo zdravotnictví pobyt na čerstvém vzduchu doporučuje.

Dovolená v hotelu nebo penzionu možná není, omezuje se také účast na demonstracích na 100 osob, na svatby a pohřby bude moct dorazit nanejvýš deset lidí.

Podle Prymuly je omezení volného pohybu osob nejúčinnější forma prevence před šířením epidemie a dosavadní opatření to účinně nezajišťovala. "Pokud nebudeme v kontaktu, nepotřebujeme roušky ani jiné mechanismy, protože k nákaze nedochází," řekl Prymula po jednání vlády. Nynější opatření podle něj začnou účinkovat za dva až tři týdny.

O lockdown nejde, prohlásil Prymula

Vláda dále omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu. Prymula na tiskové konferenci upřesnil, že by se neměly tvořit fronty a lidé by se měli objednávat předem. "Všude tam, kde je to možné, nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office," uvedl ministr. Upřednostnit je podle něj třeba písemný, elektronický nebo telefonický kontakt, dokumenty předávat jen přes podatelnu. Agendy, které nejsou nezbytné, by se podle ministra měly omezit. "Dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci, jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření," dodal ministr. Omezit by se podle něj měl i vnitřní styk zaměstnanců v rámci úřadů.

Prymula nicméně na tiskové konferenci odmítl označit přijatá zpřísněná opatření za lockdown.

Dosavadní opatření nefungují, nová brání kolapsu, omluvil se Babiš občanům

Opatření proti covidu-19 z posledních týdnů zatím nefungují, vysvětlil opatření po mimořádném jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Omluvil se občanům, podnikatelům či zaměstnancům, že jim kroky vlády zkomplikují život. Mají však zabránit přehlcení zdravotnického systému. Babiš řekl, že životy občanů jsou na prvním místě. "Důvod, proč to děláme, je kapacita lůžek. I když máme jeden z nejrobustnějších zdravotnických systémů v Evropě, tak pokud bychom opatření neudělali, zdravotnický systém by zkolaboval kolem 7. až 11. listopadu," uvedl. Připustil, že opatření jsou vyhlášena narychlo. "Ale nemáme čas," vysvětlil.

V počtu hospitalizací je ČR podle ministra Prymuly na 80 procentech původní avizované kapacity nemocnic. Současnými opatřeními se zatím nepodařilo snížit reprodukční číslo, je 1,36. Opatření jsou proto nezbytná, řekl.

Česko se kvůli vývoji epidemie covidu-19 obrátilo na zahraniční partnery s žádostí o pomoc, řekl po jednání vlády dále Babiš. V Česku by podle něj mělo pomoci 28 amerických lékařů. Půjde o vojenské lékaře z Texasu a Nebrasky, jejichž příjezd s americkým velvyslancem Stephenem Kingem dojednal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

O nutnosti prodloužit nouzový stav vláda rozhodne 30. října

V pátek 30. října se vláda rozhodne, zda požádá Poslaneckou sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav, který v Česku platí kvůli epidemii covidu-19. Podle Babiše to bude záležet na vývoji epidemické situace. Nouzový stav v ČR aktuálně platí od 5. října, na jeho konec je navázána platnost některých vládních krizových opatření. Kabinet může nouzový stav prodloužit pouze po předchozím souhlasu Sněmovny.

Příspěvek OSVČ a odklady daní vláda rozšířila o další obory

Příspěvek osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), tzv. kompenzační bonus, 500 korun denně a odklady plateb některých daní mohou nově využít i obory zasažené novými opatřeními. Původně se týkal oborů omezených od 14. října. Ministerstvo financí již dříve upozornilo, že stačí, aby podnikatelé finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ohledně daní, a to i e-mailem. Odklad se týká podle rozhodnutí vlády z minulého týdne všech úhrad DPH, daně z příjmu a silniční daně do konce roku.

Kompenzační bonus se podle Havlíčka týká všech zasažených segmentů, a to i těch, které jsou zasaženy nepřímo a jejichž činnost je závislá na uzavřených provozech.