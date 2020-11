Vláda uvolnila tři miliony respirátorů pro sociální služby

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Vláda schválila uvolnění tří milionů respirátorů ze státních rezerv pro personál v sociálních službách pro příští měsíc. Pracovníci v domovech seniorů a dalších zařízeních by měli mít k dispozici jeden či dva respirátory na směnu. Vláda rovněž schválila sladění cestovatelského semaforu s Evropsku unií.

Jak na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády oznámili ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), v domovech pro seniory či postižené a v dalších zařízeních se budou klientům i personálu dělat pravidelně antigenní testy na koronavirus. Nařízení o testování začne platit od středy. První vyšetření by se mělo uskutečnit do sedmi dnů, tedy do 11. listopadu. Poté by se mělo opakovat vždy po pěti dnech. Podle Blatného budou test provádět zdravotníci ze zařízení či dohodnutí lékaři. Odbory a asociace poskytovatelů péče upozorňovaly na to, že v sociálních službách zdravotníci chybějí.

Podle Maláčové se ve středu začnou ze skladů hmotných rezerv respirátory FFP2 odvážet. Získat by je mělo téměř 90 000 zaměstnanců z krajských distribučních míst, kam materiál dodají hasiči. Ochranné pomůcky dostane 539 domovů pro seniory, 210 domovů pro postižené a 377 se zvláštním režimem. Maláčová dodala, že dosud mohly sociální služby získat peníze na pořízení materiálu z dotací. Na ně má nyní navázat státní dodávka.

Stoupl průměrný věk přijímaných pacientů s koronavirem

Blatný po schůzi vlády dále řekl, že věk pacientů nakažených koronavirem, kteří jsou přijímáni do nemocnic, stoupl z průměrných 65 na zhruba 70 let. Počet hospitalizovaných lidí s koronavirem bude podle něj v následujících dnech stále stoupat i přes zvolňující se tempo růstu nakažených. Od tohoto týdne by měl fungovat centrální dispečink lůžkové péče, který umožní operativně přesouvat pacienty mezi zdravotnickými zařízeními, dodal ministr.

"Velmi zásadní je informace o tom, že věk přijímaných pacientů do nemocnic v poslední době výrazně stoupl z průměrných 65 na zhruba 70 let. Je to jinými slovy důkaz toho, že opravdu máme co do činění s velkým problémem v oblasti seniorní populace," řekl Blatný. V nemocnicích podle něj leží zhruba 8000 osob s koronavirem, denně nemocnice obslouží asi 700 až 800 příjmů.

I když se tempo růstu zvolňuje, stále bude počet hospitalizovaných v nejbližší době stoupat. "Protože to, co teď zažíváme, je odraz toho, co se stalo před dvěma týdny. Jestli se situace začne lepšit, neuvidíme to dřív než za 10 až 14 dní," dodal ministr.

Od tohoto týdne funguje centrální dispečink lůžkové péče, který umožňuje mimo jiné v případě potřeby přesouvat pacienty mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Kapacita lůžek v Česku je podle Blatného v současnosti dostatečná, existuje ještě rezerva, ale nemusí to tak být ve všech nemocnicích.

Nemocnice v posledním měsíci výrazně omezily naplánovanou a odložitelnou péči o pacienty a uvolněné kapacity mění na oddělení pro nakažené koronavirem. Díky tomu klesají volné kapacity mírněji, než roste počet hospitalizací. Pořizují se také nové přístroje. Plicních ventilátorů bylo na konci října o 253 více než na začátku. Jejich volné kapacity ale navzdory tomu klesly, zatímco 1. října bylo volných 54 procent, na konci měsíce to bylo asi o deset procent méně.

Blatný také apeloval na seniory, kteří žijí sami doma nebo s rodinou, aby omezili sociální kontakty, vycházení, případně i nákupy na nezbytně nutnou dobu. "Není to nějaké strašení. Je to prosba, protože jestliže se tak stane, tak můžeme věřit, že se situace začne zlepšovat dřív," poznamenal ministr.

Vláda schválila sladění cestovatelského semaforu s EU

Vláda rovněž schválila, že pravidla pro vycestování lidí z Česka i pro příjezdy cizinců do republiky s ohledem na epidemii covidu-19 se budou nově řídit tzv. mezinárodním semaforem jednotným pro celou Evropskou unii. Ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že dohodnutá unijní kritéria pro hodnocení rizika nákazy u jednotlivých států by měla v Česku platit od 9. listopadu.

Cílem opatření je, aby cestovatelský semafor, který podle míry rizika přiřazuje zemím barvy od zelené po červenou, byl jednotný v celé Evropské unii. Občany státu se zelenou barvou nebude možné podle nových pravidel nikde v EU omezovat ve svobodě pohybu. "Na občany z rizikových zemí EU se bude vztahovat povinnost karantény či testu," uvedl úřad vlády.

Podle kritérií mají být zelené země, které budou dostatečně testovat, za poslední dva týdny v nich přibude na 100 000 obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní budou méně než čtyři procenta testů. Střední míru rizika nákazy by měly mít státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100 000 obyvatel za poslední dva týdny. Při cestování do ČR z těchto zemí budou muset předložit negativní test na covid-19 pouze zahraniční pracovníci s výjimkou pendlerů. Vysokou míru rizika nákazy by pak měly mít země, které mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100 000 obyvatel za poslední dva týdny. Cizinci i občané ČR přijíždějící z červených zemí se budou muset nechat otestovat na covid-19, nebo nastoupit do karantény. Členské státy EU mohou podle diplomacie nadále udělovat národní výjimky z pravidel například pendlerům, studentům nebo mezinárodní dopravě.