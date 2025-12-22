Udeří mrazy! Meteorologové se shodují: Na Boží hod přijde dramatický zlom počasí
22. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Několik předpovědních služeb uvádí totožnou informaci: Chystá se pořádný mráz.
O tom, že se má v druhé polovině prosince ochladit, už mluvíme delší dobu. Jak se ale blíží kritické období, meteorologové zpřesňují své předpovědi. A modely různých meteorologických služeb se začínají shodovat: Přijde mráz.
Podle norských meteorologů z Norského meteorologického institutu přijde dramatický propad: Ještě den před Štědrým dnem můžeme čekat teploty okolo nuly, 24.12. už ale začne mrznout a na Boží hod uvidíme přes den klidně i -4 °C.
Ochlazovat se má i po zbytek měsíce a okolo Nového roku bude přes den i -5 °C.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu uvádějí podobný výhled: Již ve středu, tedy na Štědrý den, by ve dne mohlo mrznout, ve čtvrtek, na Boží hod, pak čekají v noci až -8 °C, přes den pak až -4 °C. Podobně nízké teploty opět předpovídají i na zbytek měsíce.
Podobný vývoj předpokládá i model předpovědní služby AccuWeather: Na Štědrý den -5 ° C, na Boží hod -4 °C a další velký mráz okolo Nového roku: Tam se čeká teplota okolo -7 °C.
Sníh nejspíš stále moc čekat nemůžeme, protože studený vzduch bude pravděpodobně suchý a moc srážek nepřinese. I tak ale dejte pozor a nezapomeňte na teplé oblečení, pokud chystáte nějaký ten vánoční výlet či vycházku.